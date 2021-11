Màxima duresa contra el masclisme

Sabadell no acabarà l’any tal com el va començar: el 2021 han assassinat dues dones pel fet de ser-ho. Hi ha dues sabadellenques menys entre nosaltres per culpa de la violència masclista, i n’hi ha moltes altres (53) que han posat una denúncia a la Policia Municipal per ser víctimes de la mateixa xacra. Si bé és cert que enguany ha caigut el nombre de casos denunciats, segons el Servei d’Atenció a la Víctima (SAV), han augmentat tant els casos d’abusos, com els assetjaments i les agressions sexuals.

Des de l’inici d’aquest any, més de 2.000 dones han hagut de ser ateses pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). La majoria d’elles són joves, tenen entre 30 i 45 anys. Celebrem tots els actes i mostres de rebuig respecte a les violències en el marc del 25-N, però creiem que cal reivindicar-se i actuar sempre en conseqüència. Molts demanen posar més eines i recursos en l’educació sexoafectiva dels nens i els joves. És una via a explorar. Així mateix, caldria extremar la duresa de les penes de qualsevol violència masclista. És absolutament necessari que tot el pes de la llei caigui sobre els responsables de l’assassinat i la vexació de les dones. Cal explorar tots els mecanismes possibles per erradicar les violències i promoure una societat plenament igualitària.

