Un carrer del Centre de Sabadell estarà aixecat per obres durant una setmana

El carrer de les Comèdies, al Centre de Sabadell, viurà una situació provisional durant almenys una setmana més. Ja fa diversos dies que el tram que hi ha entre els carrers del Doctor Puig i la Lluna està en obres per fer la connexió elèctrica d'un domicili. Està previst que les obres acabin divendres 3 de desembre.

Els treballs els fa Endesa i van a càrrec dels propietaris de l'habitatge on s'ha de fer arribar el subministrament elèctric, ja que es tracta d'un cas particular que demana una major potència, per la qual cosa es fa aquest canvi. L'actuació requereix obrir una rasa a terra, per la qual cosa s'ha fet un tancament perimetral amb tanques del tram central del carrer i els vianants hi poden seguir passant, però no els vehicles. El carrer de les Comèdies és de plataforma única i s'utilitza com a via de pas cap a diferents carrers cèntrics i en direcció Passeig d'una banda i Gran Via de l'altra.

Una actuació així se sol fer quan un client de la companyia elèctrica necessita més potència que l'estàndard i per la qual cosa s'ha d'habilitar la xarxa, ja sigui un particular pel seu domicili, un comerç o qualsevol altre tipus d'establiment. Per exemple, una actuació d'aquestes característiques pot ser necessària per instal·lar un ascensor o el motor d'una piscina.

