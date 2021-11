L'Ajuntament de Sabadell mira de reüll l'augment dels casos de Covid a les portes de Nadal. En cas que els contagis es disparessin, el Govern recalca que la majoria d'activitats previstes es podrien celebrar, tenint en compte que han estat pensades per dur-se a terme a l'aire lliure i respectant la distància social, entre altres mesures de seguretat. "En la majoria d'espectacles no hi ha d'haver cap risc", ha assegurat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, en roda de premsa.

Ara bé, l'Ajuntament estarà pendent de les directrius comunes que s'imposin des de la Generalitat a l'hora de celebrar les activitats de Nadal. Per exemple, està previst que a Sabadell se celebri la Cavalcada, però en cas que se suspenguessin a tots els municipis de Catalunya, es buscarien opcions alternatives, tal com es va fer l'any passat. De moment, ja hi ha previst que, per esperar l’arribada de Ses Majestats, del 2 al 4 de gener Fira Sabadell aculli moltes activitats al Pavelló Reial.

En cas que fos necessari, l'aforament de la Fira de Santa Llúcia també es podria limitar. És un recinte perimetrat que permet regular l'accés. Des de l'Ajuntament de Sabadell asseguren que una bona part de les activitats també es podrien adaptar.

