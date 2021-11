Destrossen decoració nadalenca de Sabadell hores després de ser estrenada

La decoració nadalenca de Sabadell ha patit destrosses, poques hores després que fos instal·lada. A la plaça del Pi, a Ca n'Oriac, i a la plaça de Catalunya, elements com un trineu o un arbre de Nadal han aparegut malmesos per un acte d'incivisme. Només han passat tres dies des del tret de sortida de la celebració a la ciutat, amb l'encesa de llums multitudinària, i la decoració encara ha de durar fins el dia de Reis, el 6 de gener, com a mínim.

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, ha lamentat els fets en una piulada: "Una ciutat maca depèn de tots i totes. Aquest cap de setmana hem gaudit molt de la decoració nadalenca i estem molt il·lusionats perquè el Nadal a Sabadell fa goig! Malauradament em passen aquestes fotos de la pl. del Pi i del Parc Catalunya i esperem que no es repeteixin". Serveis municipals de l'Ajuntament han reparat els danys causats pel vandalisme d'aquest cap de setmana.

La decoració nadalenca de 2020 també va ser objecte d'usos inadequats. Fa exactament un any, un jove de 23 anys va enfilar-se a l'estel gegant que es va instal·lar al Centre de Sabadell i va haver de ser traslladat en ambulància al Parc Taulí.

Per altra banda, dies després, amb el Pessebre Gegant ja inaugurat, un jove de 17 anys va ser detingut per intentar robar el nen Jesús. És una pràctica habitual a Terrassa, on aquest any la figura ja ha desaparegut. Hores més tard, ha estat retornada al seu lloc.

