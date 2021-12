L'empresa sabadellenca B2Brouter ha estat distingida per la prestigiosa revista Cio Application Europe com una de les millors companyies dedicades a la facturació electrònica d'Europa. Aquest mitjà, que destaca pel seu lideratge com a publicació referent de solucions tecnològiques, ha concedit a la start-up una menció “com a proveïdora principal de solucions de facturació electrònica”. De fet, B2Brouter és l'única firma espanyola que ha rebut el reconeixement.

El gerent de la companyia, Oriol Bausà, mostra satisfacció per la distinció: "Estic agraït per aquest reconeixement europeu de part d'una revista que és un referent a Europa com a mitjà especialitzat en tecnologia”. Dit això, en un article de Cio Application Europe, Bausà detalla que B2Brouter és una solució simple i assequible per enviar i rebre documents electrònics per a xarxes públiques i privades, de forma ràpida i segura. "Gestiona tota mena de documents electrònics, com l'emissió de factures, amb empreses i professionals de tot el món", afegeix.

Més premis

A banda de la distinció de la revista internacional, B2Brouter també ha guanyat el Premi Emprenedor de l'Any 2021, que organitza la Xarxa Onion. El guardó es lliurarà en el tradicional sopar de Nadal de l'entitat, que tindrà lloc aquest dijous al restaurant Suís de Sabadell. B2Brouter va es va endur el premi pel seu "espectacular creixement" i la seva aposta per la internacionalització.

Qualsevol empresa es pot donar d’alta al portal de B2Brouter per enviar factures electròniques tant a les administracions públiques –com obliga la llei– com a altres empreses. Aquest tràmit és gratuït i universal. També ofereixen un servei prèmium per a aquelles empreses que necessitin integrar el programa amb el seu sistema de gestió ERP. Des que el 2015, el govern central va aprovar l’obligatorietat de la facturació electrònica amb l’administració, el creixement de la firma sabadellenca ha estat imparable. B2Brouter va tancar el 2019 amb una facturació d’1,5 milions d’euros.

