La sisena onada arriba a les escoles: mig miler d'alumnes confinats a Sabadell

L'increment de contagis a la societat té el seu reflex a escoles i instituts, on comencen a arribar els efectes de la sisena onada. En conseqüència, han augmentat les quarantenes als centres educatius de Sabadell, on ja hi ha 548 persones confinades per culpa de la Covid, la majoria de les quals són alumnes.

A banda del mig miler de persones confinades, en els darrers 10 dies s'han detectat 107 positius de Covid en el sector educatiu de Sabadell. És un increment que també s'ha produït a tota Catalunya. En els darrers dos dies, hi ha dos milers d'alumnes més confinats. En total, en són més de 25.000.

Un mes i mig enrere, la Covid encara no havia entrat a les aules sabadellenques. A mitjans d'octubre, hi havia una vintena de persones confinades i es detectaven menys d'una desena de casos positius cada 10 dies.

Un centenar de confinats al Joanot Alisanda

L'escola més afectada de la ciutat és el Joanot Alisanda, amb 104 persones confinades, entre alumnes i personal docent, segons dades d'Educació. No ha estat, però, per culpa d'un brot de contagis, ja que en els darrers 10 dies només s'han comptabilitzat 4 positius, segons les mateixa informació del departament.

Sí que hi va haver un brot de Covid a l'escola Guixot, on 26 alumnes van donar positiu i van obligar a confinar 157 persones. Actualment, al centre educatiu només hi ha 32 confinats.

Un altre centre afectat per la siena onada és l'escola Tarrés, on s'han detectat 14 casos de Covid en els darrers 10 dies i tenen una seixantena de persones confinades.

Per altra banda, un dels centres més afectats de Catalunya és l'escola Àgora, de Sant Cugat del Vallès, amb 205 persones confinades, de les quals 203 són alumnes i dos docents.

Publicitat