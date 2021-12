Per fer front a la recuperació econòmica post-pandèmia i als nous reptes del futur, com ara la transformació digital de les empreses, cal iniciar la reindustrilització local i generar mecanismes eficaços de col·laboració publicoprivada, capaços de conduir el procés. De fet, la indústria ha d’aprofitar el moment actual per ser la palanca que faci créixer l’economia, tant de Sabadell com del país, i les administracions han d’actuar de tractores. Aquestes són algunes de les conclusions a les quals es va arribar al primer Fòrum Sabadell Industrial organitzat pel Diari de Sabadell, amb el suport del Consorci de la Zona Franca i de l’Ajuntament de Sabadell, que es va dur a terme el dimecres passat a la Sala de Juntes de l’edifici modernista de l’antiga Caixa de Sabadell.

“Només si som capaços de mantenir una indústria arrelada, Sabadell tindrà una identitat col·lectiva en el futur”, Marc Basté, Conseller Delegat de Grup d'Edicions de Premsa Local

Va ser una trobada entre empresaris, membres de l’administració pública i experts, en la qual es va debatre principalment sobre les oportunitats que hi ha ara per afavorir el creixement econòmic. La intenció d’aquest primer acte del cicle era clar: trobar punts d’unió entre el sector econòmic i el sector públic i generar consensos que ajudin a accelerar els processos necessaris. Quatre ponents al Fòrum Sabadell Industrial van participar com a ponents l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el director executiu de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (Acció) de la Generalitat de Catalunya, Joan Romero; el director general de la Fundació Leitat, Jordi Rodríguez, i el president de la Fundació puntCAT i especialista en transformació digital, Genís Roca.

Els 30 assistents, empresaris i professionals convidats especialment, van poder participar en el debat directament i en pla d’igualtat. D’entrada, el conseller delegat del Grup d’Edicions de Premsa Local i editor del Diari de Sabadell i del Diari de Terrassa, Marc Basté, va obrir l’acte explicant que l’objectiu del Fòrum era “acostar” els empresaris i l’administració pública amb l’objectiu que es desenvolupin projectes conjunts.

Seguidament, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va inaugurar el debat, assegurant que la indústria és “cabdal” per a Sabadell que cal adaptar-la als nous temps. “Hem de facilitar que s’instal·lin activitats econòmiques a la ciutat. Així i tot, la legislació no acompanya per afavorir projectes de col·laboració publicoprivada”, va ex·pressar. En la mateixa línia, Farrés va assegurar que l’Ajuntament té “voluntat política” per “anar de la mà” de les empreses, però que no té els instruments suficients perquè sigui una realitat.

Aprofitar els Next Generation

El director executiu d’Acció, Joan Romero, va afirmar que l’arribada de la Covid ha fet “evident” la transformació digital que necessiten fer les empreses. És per això, que des del seu punt de vista, l’administració pública ha de “prioritzar actuacions que tinguin un impacte per a les empreses“. “Hem rebut 2.000 projectes empresarials per accedir als fons Next Generation. És a dir, no hi ha una manca d’iniciativa del sector privat. Les administracions hem de fomentar el treball en xarxa de les companyies, perquè puguin fer front als nous reptes”, va afegir.

"La rigidesa de la legislació és un dels grans obstacles per als projectes de col·laboració publicoprivada"

“Els empresaris hem d’estar contents que l’Ajuntament estigui al nostre costat”, va apuntar el director general de la Fundació Leitat, Jordi Rodríguez, reivindicant també la importància que té “començar a implantar” la Indústria 5.0, “aquella que posa les persones al centre”. “Des de Leitat creiem que la tecnologia pot solucionar molts problemes a les empreses i, en conseqüència, a les persones. Per posar un exemple, nosaltres vam fabricar un respirador funcional amb tecnologies 3D per a les UCI en només 21 dies. Hem d’estar en el camí de la digitalització”, va asseverar.

Deixar enrere el segle XX

Genís Roca, fundador de Roca Salvatella i president de la Fundació puntCAT, va sacsejar el debat. “Estem en el moment decisiu per entrar al segle XXI de veritat”. “Ens hem quedat ancorats al segle XX. Ara és el moment de passar d’una societat industrial a una de digital. Nosaltres som la generació que ha de fer la transició, tot i que segurament no serem la generació que la vegi completada”, va dir. A més, Roca, en la línia de la resta de ponents, va instar el sector públic i privat a “anar a la mateixa direcció”, i va fer notar que tot i que sovint es critica només l’administració, “el lideratge falla també del costat dels empresaris i la societat en general”. Roca va proposar la creació de la figura del chief data officer públic, un expert en dades dins del sector públic que podria ajudar les empreses a prendre decisions, i l’alcaldessa va prendre’n nota.

El primer a prendre la paraula entre els assistents va ser el promotor industrial Joan Casanovas. “Hem de fixar-nos en l’exemple d’Eindhoven. La col·laboració publicoprivada hi funciona molt bé, perquè hi ha molta generositat entre les dues parts i es permet l’experimentació. Aquí hauria de ser igual”, va opinar. D’altra banda, l’administrador únic de Grup Ortrebol, Abel Ortiz, va apuntar que l’administració ha de ser “motor de l’economia” i ha de protegir els que aporten valor al territori en lloc de comprar a la Xina només segons el preu. Per la seva banda, el director general de LAMP, Ignasi Cusidó, va exposar que “els petits empresaris només seran valents si tenen accés als Next Generation”

