Cecot crea un servei per evitar el tancament de pimes

Davant de la complicada crisi econòmica generada per la Covid-19, la patronal vallesana Cecot, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa el servei HelpEmpresa. Aquest programa pretén donar eines a negocis que s’han vist afectats per aquesta crisi, amb la intenció d’ajudar-los a superar-la. HelpEmpresa s’emmiralla en el projecte Early Warning Europe, una xarxa d’entitats europees que ha col·laborat en l’establiment de mecanismes d’alerta primerenca a diversos països europeus donant suport a 3.500 empreses en situació de crisi entre el 2017 i el 2019. Aquest programa també posa el focus en els mecanismes de detecció amb l’objectiu que les empreses puguin avançar-se a dificultats futures.

Així mateix, HelpEmpresa, que pretén ajudar les pimes a afrontar reptes clau com ara gestionar una crisi, fer front a una fallida o obtenir una segona oportunitat, compta amb un equip de consultors i assessors experts en àrees com finançament, vendes, transformació digital o gestió econòmica, que treballen per donar eines a les empreses que permetin la seva reactivació.

El president de la Cecot, Antoni Abad, argumenta que HelpEmpresa té “més sentit que mai” si es preveu l’impacte de la finalització de la moratòria de processos com els ERTO. Abad exposa que el tercer trimestre del 2021 ha tancat amb 411 empreses en concurs de creditors, un 38,9% més d’empreses respecte al mateix període de l’any anterior, segons dades de l’Idescat.

A més, des de Cecot s’alerta que cal tenir present que, segons dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya suposa el 32% de tots els procediments concursals presentats a Espanya des de gener fins a juny del 2021. Lidera el rànquing de concursos. “HelpEmpresa va en la línia que col·legis professionals i entitats empresarials estem impulsant fa un temps vinculada amb la Llei de la Segona Oportunitat que també ens reclama Europa”, puntualitza Abad.

Dit això, el programa ofereix un pla de treball perquè l’empresari conegui quins són els àmbits de millora i les possibles solucions que es poden aplicar en el seu negoci. Els serveis que ofereix HelpEmpresa no tenen cap cost ni per a les persones ni per als seus negocis, ja que qui promou el programa ha rebut cofinançament públic. En definitiva, l’objectiu de HelpEmpresa és prevenir el tancament de pimes que es trobin en una situació financera difícil.

Publicitat