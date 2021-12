Empatia, però resolució

Qualsevol sabadellenc que hagi anat a fer un beure a algun bar o a dinar a un restaurant, des de divendres passat, haurà pogut comprovar el diferent grau de compliment de l’exigència del passaport Covid. Així com que hi ha bars i restaurants que el compleixen sense pal·liatius, n’hi ha d’altres que no estan vetllant gaire pel seu compliment.

Això s’explica per l’empipament de bona part de l’hostaleria, que tal com s’està popularitzant, es neguen a “fer de policies”. És fàcil d’entendre les reticències d’alguns hostalers, que estan preocupats per possibles incidents que hi pugui haver amb els seus clients.

I fins i tot és habitual que es registrin certes laxituds durant els primers dies de l’entrada en vigor (com tota llei que implica que la ciutadania faci un canvi d’hàbits).

"Les mesures del Procicat seran garantia per salvar el Nadal"

Ara bé, les mesures que marca el Procicat seran probablement la millor de les garanties per salvar les festes de Nadal i mantenir les celebracions (encara més quan la situació epidemiològica apunta cap a un repunt i l’entrada a l’enèsima nova onada de la Covid-19). Per això, ser empàtic amb les dificultats de l’aplicació de no pot ser un eximent ‘ad eternum’ del seu compliment.

