Artistes com Werens, Gerard Torres Sanmartí, Atik, Reb i d'altres més no s'aturen aquestes darreres setmanes. I és Sabadell viu un boom d'iniciatives artístiques que fan més amables les zones veïnals. Com ara Torre-romeu s’omple de colors (dins del projecte SBDON), el Pintem de Drets Sabadell (a Can Puiggener i Campoamor) i el pas soterrani de la Gran Via (en el marc de la diada feminista del 25-N). Tots ells elaborats en col·laboració amb el col·lectiu local Artefakto.

Pel que fa al mural de Werens, es tracta d'un grafit amb motiu de la commemoració dels 25 anys de l’agermanament de Sabadell i Sarajevo. En aquest cas, es pinten les conegudes com a Roses de Sarajevo a les parets laterals de l’ascensor de Can Puiggener. Es fa un paral·lelisme, així, amb les marques dels projectils de guerra que van quedar a Sarajevo, que es van farcir amb resina vermella, quedant una marca commemorativa que s’ha anomenat Roses de Sarajevo.

Així mateix, i en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans (aquest divendres, 10 de desembre), continuen les accions del projecte Pintem de Drets Sabadell. Enguany, s’inaugura el grafit sobre el dret a gaudir de la ciutat, realitzat pels grafiters Gerard Torres Sanmartí i Atik. Els murals es troben ubicats a la Granja del Pas, dins del Parc Central de Sabadell (al barri de Campoamor). També se n’han fet a Torre-romeu i a Can Puiggener.

Igualment, també s'ha dut a terme el Torre-romeu s’omple de colors, en el qual conjuntament amb les escoles Joan Montllor i Agnès Armengol, l’institut La Serra i l’Espai Jove Pandora s’han realitzat tallers de grafits amb infants del barri. A més a més, el grafiter grec de renom internacional Reb va ser l’encarregat de pintar la paret mitgera d’un edifici a la plaça de Garona. El mural se centra en temes de sostenibilitat.

Publicitat