Sabadell, referent aeronàutic

Una escola de controladors aeris de renom en l’àmbit espanyol, Skyway, ha començat a impartir classes a l’Aeroport de Sabadell. La iniciativa, que és pionera a Catalunya, suposa ampliar l’oferta formativa present a la ciutat en el sector aeronàutic fins a arribar a onze centres i a més d’un miler d’alumnes per curs. En termes d’inversió, tal com avança el Diari en aquesta edició [pàgina 7], Skyway ha destinat mig milió d’euros a instal·lar-se a la ciutat. En aquests temps en què tot són preocupacions sanitàries i en què ens pronunciem sobre els efectes de la pandèmia en l’economia i la societat, és important trobar aquells elements que conviden a pensar en positiu i a plantejar el futur amb optimisme.

L’arribada de Skyway és, sens dubte, d’aquelles bones notícies que mereixen ser destacades. Des del Diari sempre hem reivindicat l’aeroport com un dels elements cabdals per refermar la posició estratègica de Sabadell a Catalunya i en el conjunt de l’Estat, i la nostra capitalitat al Vallès. Esperem que aquesta sigui la primera d’un seguit de noves inversions i que serveixi per consolidar el present i el futur de l’aeroport com a infraestructura i com a element atractor d’empreses, ocupació i formació.

