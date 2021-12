L'operació Míkonos desarticula una banda de narcotràfic amb vincles a Castellar del Vallès

Policia Nacional, Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones, en el marc de l'operació Míkonos contra una organització criminal que es dedicava al tràfic d'haixix. En el dispositiu policial, dut a terme el 30 de novembre, van participar 200 efectius policials que, amb suport aeri, van efectuar escorcolls en una masia de Castellar del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Vilafranca del Penedès, Segur de Calafell i Tarragona.

Hi ha 7 dels detinguts, de nacionalitat espanyola i marroquina, que han ingressat a presó. Durant la intervenció, la policia va intervenir 1,8 tones d'haixix, 100 quilograms de marihuana processada, 2.300 plantes de marihuana, una pistola amb silenciador, una embarcació d'alta velocitat, tres telèfons per satèl·lit, 11 vehicles i 85.000 euros en efectiu. L'organització transportava la droga des de Marroc a Catalunya amb llanxes.

La Policia Nacional va efectuar un escorcoll en una masia dins del terme municipal de Castellar del Vallès, segons informa el cos policial al Diari de Sabadell. Hi ha una persona investigada per la seva possible vinculació amb el grup criminal arran d'aquesta intervenció al poble vallesà.

L'organització criminal estava assentada a Sant Andreu de la Barca, tot i que tenia seus a diferents municipis catalans. L'operatiu Míkonos ha permès escapçar els líders del grup de narcotraficants, que es dedicaven a organitzar tràfic de marihuana per Europa i la importaven grans quantitats d'haixix per via marítima.

Llanxes per transportar haixix

Prèviament al desplegament de l'operació Míkonos, es va efectuar una important intervenció policial contra l'organització a l'octubre. Efectius aeris, marítims i terrestres van intervenir 1.800 quilograms d'haixix d'una embarcació que pretenia descarregar a Alacant. Els tripulants van intentar desfer-se del carregament de droga llançant-lo al mar, però es va recuperar.

L'origen de l'operatiu es remunta a l'any 2020, després de l'operació Delos, en què es van detenir 15 persones per la suposada comissió d'un delicte de tràfic de drogues. La investigació va destapar l'organització criminal assentada a Sant Andreu de la Barca.

