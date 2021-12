Prudència, però no perdre els nervis

La possible arribada de la variant òmicron a Sabadell estava prevista, però no deixa de ser preocupant. Ahir a la tarda, el Diari va poder saber que l’hospital sabadellenc estava davant del primer cas sospitós de la nova variant. Es calcula que en les properes setmanes, representarà entre el 10 i el 25% dels contagis nous. En els darrers dies, tal com expliquem en la present edició [pàgina 6] s’ha produït un repunt considerable en els casos: de fet, ens trobem davant del rècord dels darrers cinc mesos. La dinàmica de la pandèmia no és positiva, però s’estan fent passos necessaris per tornar-la a revertir. S’ha iniciat la vacunació dels menors d’11 anys i s’avança en posar les terceres dosis als col·lectius més vulnerables.

La situació epidemològica s’ha torçat just a les portes del Nadal. Davant les trobades amb familiars i amics dels propers dies, les autoritats sanitàries demanen tenir en compte els riscos i respectar les mesures preventives. Hem d’anar amb compte, però tampoc perdre els nervis ni caure en un alarmisme innecessari. Segons les darreres dades disponibles –de dilluns passat–, el Taulí té 25 persones ingressades amb Covid. És set vegades respecte fa un mes, però cal veure-ho amb perspectiva. L’hospital sabadellenc va arribar a tenir més de 600 ingressats a l’abril del 2020. La situació no és bona, però fa temps que podem dir que som lluny dels pitjors dies.

Publicitat