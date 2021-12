El teu defensor: “La plaça no pot ser el pàrquing privat d’uns”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

En Ramon ha contactat amb el D.S. per denunciar l’estacionament indegut d’alguns vehicles a la plaça de Joan Oliu. L’Ajuntament anuncia que estudia com blindar l’accés per evitar que els cotxes hi aparquin.

"Cal barrar l'entrada"

En Ramon, veí del Centre de Sabadell, s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar la situació de la plaça de Joan Oliu, on està ubicat el Centre d’Atenció Primària (CAP) del Centre. Segons explica el veí, els cotxes hi accedeixen per una petita entrada reservada per a les ambulàncies que hagin d’accedir al CAP.

Segons denuncia, la majoria dels cotxes són de pares i mares que aprofiten per deixar els seus fills a escoles properes, i que “utilitzen aquest espai públic com si fos privat”, explica el veí, que es mostra indignat per les dificultats que això genera: “Recalcar que l’empedrat, que paguem tots els sabadellencs, es va haver de refer aquest estiu perquè, lògicament, amb el pes dels cotxes estava destrossat”, lamenta.

En representació d’alguns veïns, en Ramon s’ha posat en contacte amb El teu defensor per dirigir-se a l’Ajuntament i demanar a l’administració local que impedeixi l’accés en cotxe a la plaça. “S’ha convertit en el pàrquing particular d’uns quants”, apunta el veí, que assenyala que dificulta la mobilitat als vianants i que fa malbé la vorera d’entrada a aquest centre d’Atenció Primària.

L’Ajuntament estudia com blindar l’accés

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per fer-li arribar la petició del nostre lector. Fonts municipals apunten que fa aproximadament dos mesos, l’Ajuntament havia reposat les pilones del carrer de Migdia –una via que va a parar a la plaça que acull el CAP del Centre– però pocs dies després les pilones “van ser objecte d’actes vandàlics”.

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell anuncien que s’està estudiant com substituir aquestes pilones “per un sistema més durador” que no sigui objecte d’actes incívics. D’aquesta forma, es barraria el pas als vehicles, es blindaria l’accés i se solucionaria el problema.

En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament de Sabadell a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques i permet informar de les incidències. Davant d’aquest cas, El teu defensor seguirà informant de l’evolució d’aquesta queixa i n’informarà de les novetats del cas.

