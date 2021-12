Sabadell ja té pressupostos i ordenances fiscals per a 2022, després que s’hagin resolt les al·legacions presentades. A través d’un ple municipal extraordinari, celebrat telemàticament per l’augment de casos de Covid i el confinament de diversos regidors, ha donat llum verda definitiva als comptes de la ciutat per l’any vinent. Tiren endavant 252,6 milions d’euros (un augment del 8,2%) i l’increment del 3,7% en els impostos més importants. En els dos punts, el govern socialista ha comptat amb el suport de Junts per Sabadell, per tercer any consecutiu.

Els pressupostos ja haurien quedat automàticament aprovats el 15 de novembre, si no hagués estat per una al·legació presentada per un ciutadà, que ha estat desestimada. En canvi, el punt per aprovar definitivament la pujada de taxes, que ha rebut desenes d’al·legacions dels grups municipals i entitats econòmiques de la ciutat, ha comptat amb molt més debat. L’oposició ha retret una vegada més al Govern que incrementi les taxes a ciutadans i empreses “abans un any de molta incertesa econòmica”.

L’enganxada més forta s’ha viscut entre ERC i Junts per Sabadell. Els republicans han aprofitat les dues votacions per criticar que els juntaires donin suport a l’executiu de Farrés: “Vostès diran per què els fa vergonya dir que formen part del Govern i que han triat l’opció estratègica del PSC”, ha etzibat Gabriel Fernández. El portaveu de Junts, Lluís Matas, l’ha respost: “Som oposició en positiu, constructiva. Fem el que fan vostès a Madrid quan van a negociar, tot i que no sé si en treuen tant”.

La tintenta d’alcaldessa i responsable de Desenvolupament Econòmic, Montse González, s’ha compromès a estudiar durant l’any vinent propostes econòmiques. Per això, ERC ha acabat abstenint-se a la votació per aprovar les ordenances fiscals, mentre que Ciutadans i la Crida hi han votat en contra. Els primers, consideren que l’increment castiga la classe treballadora de Sabadell, mentre que els anticapitalistes demanaven “fórmules de microcirurgia i buscar rebaixar impostos a qui més ho necessita”.