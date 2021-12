Gabarró prepara nous projectes per al 2022

L’empresa d’origen sabadellenc dedicada a la fusta i els seus derivats Gabarró Hermanos fa un balanç positiu del 2021 i ja prepara nous projectes de cara a l’any vinent. La companyia, que al març va traslladar la seva seu central a Polinyà, presentarà ben aviat la nova col·lecció Medfloor Line, la seva pròpia marca de sòls laminats, que compta amb innovadors formats de làmines i noves prestacions tècniques. També llançarà el seu catàleg de fusta i productes per a l’exterior, que destaca per la incorporació de solucions en encadellats i emplafonat exterior.

Gabarró Hermanos, que va ser creada l’any 1903, donarà a conèixer aquestes novetats i algunes altres més a Maderalia 2022, un saló internacional de l’àmbit de les reformes de la llar, que se celebrarà a la Fira de València del 29 de març a l’1 d’abril del 2022. A més, la companyia també té previst posar en marxa diferents solucions corporatives relacionades amb la sostenibilitat i a favor de la preservació del medi ambient.

2021, any marcat per la sostenibilitat

Dit això, des de la direcció de la companyia mostren satisfacció per com ha afrontat Gabarró el 2021, any en què ha col·laborat en múltiples projectes solidaris, innovadors i sostenibles. D’entrada, l’empresa ha subministrat fusta termotractada per al projecte La Pineda Lab, un espai d’innovació per a la sostenibilitat en entorns urbans que s’està construint en el barri de la Pineda, a Paterna (València). “Es tracta d’un veritable laboratori de proves de productes innovadors i sostenibles”, asseguren des de la companyia. Gabarró, soci del projecte, ha proporcionat gairebé 4.000 metres lineals de material.

Seguidament, l’empresa d’origen sabadellenc s’ha encarregat de vestir el sòl del nou mirador de Sant Bartolomé de Sant Sebastià (Guipúscoa). Així mateix, també ha participat en la construcció de dos aularis exteriors per a dos centres docents. Els estudiants han utilitzat taulers de Gabarró resistents a la intempèrie. D’altra banda, Gabarró, ha col·laborat amb el projecte solidari #JoEmCorono. La companyia va cedir diferents tipus de fusta per equipar la furgoneta que va ser sortejada per l’entitat amb l’objectiu de recaptar fons per a la investigació de la Covid-19.

Gabarró Hermanos disposa de 75.000 metres quadrats de magatzems situats a Polinyà, Gavà, Fuenlabrada, Vitòria, Benifaió, Màlaga i Santiago de Compostel·la, i compta amb més de 150 treballadors.