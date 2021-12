Aquest Nadal hi som tots

La tradició marca el dia de Nadal com un dia de retrobament familiar, per passar amb les persones que estimem. Dates assenyalades en què busquem reunir-nos amb qui tot sovint no podem veure’ns la resta de l’any. Compartim històries, desitjos, somriures.

I de vegades hi ha alguna discussió, un comentari fora de lloc o un acudit verd. També són dies per fer balanç, sobre on som, d’on venim i cap on anem a títol personal i col·lectivament. Som conscients, perquè a tots ens toca de prop, que hi ha moltes famílies i molts amics que no es podran veure aquests dies. Molts sabadellencs han estat positius per coronavirus, o contactes estrets, i s’han hagut de confinar o han preferit ser previnguts davant de les trobades festives.

El Diari està al vostre costat. També volem enviar un missatge afectuós a tots els que passareu les festes treballant –serveis d’emergències, sanitaris, policies– i als que malauradament esteu passant per moments complicats en l’àmbit familiar, personal o de salut. El Diari seguirà treballant de forma incansable les properes setmanes, en paper, web i xarxes socials. Celebrarem el Nadal amb tots vosaltres, estimats lectors, de la millor manera que sabem fer-ho: explicant-vos Sabadell.