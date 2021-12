Carme Nieto: La satisfacció de guanyar-se la vida venent art i il·lusió

Hi ha qui diu que a la vida la millor manera de ser feliç és seguir allò que un té a dins. La sabadellenca Carme Nieto va seguir aquesta filosofia al peu de la lletra. Quan rondava la vintena, l’any 1986, va decidir deixar la feina en què treballava i va obrir una botiga d’art a la Rambla de Sabadell. Això era el que li demanava el seu interior i no va dubtar a seguir els seus impulsos. La Carme es va “tirar a la piscina”, com reconeix ella mateixa, tot i que no tenia experiència en negocis.

Juntament amb una amiga que havia conegut fent classes d’anglès, Maria Dolors Boixadera (ara jubilada), va estrenar Estripa’m. D’entrada, la idea de les dues regents era que la botiga vengués “paperets”, com es feia a moltes botigues de Londres en aquella època, però al cap de poc temps van veure que “no sortien els números”. “Vam decidir començar a vendre productes artesanals de proximitat amb un disseny especial. La botiga va passar a dir-se Estripa’m Més, tot i que ara torna a dir-se Estripa’m”, explica Carme Nieto.

35è aniversari

Ella, 35 anys després d’obrir la botiga, no es penedeix de la decisió, tot i que reconeix que no va ser “gaire meditada”. “Jo vaig estudiar Interiorisme, però la vida em va portar cap a l’art. Mirant-ho amb perspectiva, és un gran orgull que la botiga hagi celebrat 35 anys. No ho hauria dit pas quan vam començar”, reflexiona. De fet, la Carme assegura que per ella, ara mateix, tenir un negoci propi “no té preu”. “Quan treballava per algú altre, no volia que fos dilluns. En canvi, amb Estripa’m gaudeixo treballant. Guanyar-se la vida de l’art és molt especial i té molt de mèrit”, expressa.

Aquesta passió per tirar endavant la botiga ha fet que Estripa’m s’hagi convertit en la botiga d’art referent a Sabadell. “Molta gent em diu que sempre que vol alguna cosa artística ve aquí. Això és un orgull”, indica. Per exemple, el tradicional Mercat d’Art, que es duu a terme a l’establiment des de fa 24 anys, genera molta expectació. “Es fan cues molt llargues de gent que vol veure l’exposició i comprar quadres. A més, tenim artistes que hi han participat des de la primera edició, com Anna Vilarrubias i Mia Martí”, valora Carme Nieto.