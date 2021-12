El teu defensor: “El carrer Major no és gens accessible”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Un grup de veïns han denunciat al D.S. la “poca” accessibilitat del carrer Major de la Creu Alta. L’Ajuntament sosté que prioritzarà la remodelació d’aquesta via en l’elaboració del Pla d’accessibilitat de Sabadell.

“El carrer no és accessible”

Calçada en mal estat, voreres estretes, prioritat als vehicles… fa temps que demanem un pla per remodelar aquest carrer del nucli antic de la Creu Alta, però l’Ajuntament no respon”, expliquen un grup de veïns de la Creu Alta. Els veïns han lamentat que aquesta via “no és gens accessible” i han demanat l’actuació de l’Ajuntament.

“Passar amb cotxet és tota una odissea. O les persones amb mobilitat reduïda, que també els és més difícil”, destaquen. Segons la normativa europea d’accessibilitat actual, les voreres han de tenir un espai d’1,80 metres d’ample. No és el cas d’aquest carrer de la Creu Alta.

Els veïns proposen que, davant de l’amplitud del carrer, es potenciï una plataforma única d’ús mixt o sigui d’ús exclusiu de vianants. De fet, fa tot just un mes, l’Associació de veïns de la Creu Alta va tallar al trànsit el primer tram d’aquest carrer per simular la pacificació de la via.

“Prioritzarem aquest carrer”

El teu defensor ha recordat a l’Ajuntament aquesta demanda històrica del veïnat i ha preguntat pels plans municipals respecte a aquest pla. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell sostenen que “s’està actualitzant, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Pla d’accessibilitat de Sabadell” –l’instrument que ordena prioritats d’intervenció segons l’estat dels amples de vorera, entre altres paràmetres–, i asseguren que “el carrer Major és un dels casos”.

En aquest sentit, anuncien que “amb el pla prioritzarem aquesta via i farem un calendari d’obres”. L’Ajuntament de Sabadell sosté que ha rebut recomanacions per part de la síndica municipal de greuges, Eva Abellan, sobre aquesta via: “Coincidim amb ella en la diagnosi”, sostenen les mateixes fonts. A hores d’ara no hi ha actuació prevista, però sí que es troba entre les prioritats, segons l’Ajuntament.

Malgrat que no s’ha determinat una data aproximada per a l’inici de les obres, emmarcades en aquest pla, el D.S. continuarà fent un seguiment del cas i n’explicarà les novetats.