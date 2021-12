Sabadell, 2021

Aquesta edició especial s’està convertint en litúrgia del Diari, i de la ciutat. Com cada any, hem volgut homenatjar personalitats que, a través del seu esforç, han aconseguit projectar-se i han sumat a situar Sabadell en el mapa aquest any. Els 23 personatges que hem reconegut en la present edició representen els valors i la personalitat dels sabadellencs: tenacitat, rigor, innovació, projecció i talent, entre molts altres trets distintius.

Tots ells representen actius per a la nostra ciutat i col·loquen el nom de Sabadell arreu, a escala nacional i internacional, fins i tot en contextos adversos, com el que ens ha tocat viure enguany per la pandèmia. Sabadell no és una ciutat dormitori, és una ciutat amb vida: s’hi dorm, però també s’hi treballa.

Milers d’empreses, ocupació, formació i emprenedoria. Som la capital vallesana i una ciutat cabdal per al país. No som el pati del darrere de Barcelona, perquè tenim personalitat pròpia, un passat comú i un futur al davant. Montse, Tània, Josep Maria, Manuel, Lourdes, Alícia, Óscar, Marta… la vostra perseverança i treball són un exemple a seguir, però sobretot posen en evidència una realitat: Sabadell té talent i té rumb.