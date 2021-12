Sabadell-Barcelona en tren: un 62% més car avui que fa una dècada

Les tarifes per al transport públic es mantindran congelades l’any 2022. L’ATM no variarà el preus per tots els bitllets. És a dir, viatjar amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies des de i amb destinació Sabadell tindrà el mateix cost que en el 2021. Transports Urbans de Sabadell (TUS) tampoc farà canvis. Ara no s’apujen preus, però si es mira amb perspectiva, anys enrere, viatjar en tren i autobús surt molt més car.

Anar de Sabadell a Barcelona, i viceversa, tindrà un cost de trajecte de 3,40 euros, un 62% per sobre fa una dècada (2,10 euros). L’escalada de preus en el bitllet senzill també s’ha vist en la T-Dia de dues zones (+43% des de 2012) i en la T-Casual (abans T-10), on s’ha experimentat una pujada del 19%.

Aquests increments superen amb claredat el referent habitual a l’hora de fixar els preus dels viatges, l’IPC. En els darrers deu anys s’ha produït un increment de preus del 15,3% a Catalunya, segons l’Institut Nacional d’Estadística. Pel que fa l’IPC del transport, ha pujat un 6% a tot l’Estat en aquest període. Per realitzar aquest càlcul, s’han pres com a referència el setembre de 2012 (última modificació de preus del transport aquell any) i novembre del 2021 (la darrera dada disponible).

L’increment en els preus del transport públic ha perjudicat als passatgers esporàdics, mentre que els usuaris amb la resta d’abonaments paguen menys avui que l’any 2012. La T-Usual (abans T-Mensual) costava aleshores 74,85 euros. Avui són 53,85 euros, un 28% menys. En la mateixa línia, el preu de la T-Jove s’ha reduït un 30% en els darrers deu anys. Surt molt més a compte fer ús d’una T-Usual que no una T-Casual per a trajectes diaris, però en canvi els viatges ocasionals en surten mal parats.

2022: increment de freqüències i T-Mobilitat?

El transport públic afronta el repte de recuperar els passatgers d’abans de la Covid aquest 2022. El novembre passat, el nombre d’usuaris d’FGC i TUS a Sabadell seguia un 15% per sota del 2019, una baixada que a Rodalies és encara més important (-30%). Ferrocarrils de la Generalitat espera incrementar el nombre de passatgers a través de l’augment de la freqüència de trens. Segons les previsions, l’adquisició i haurà un tren cada cinc minuts en hora punta i cada deu minuts en hora vall. Així mateix, s’està pendent de la implementació de la T-Mobilitat a la zona 2, que actualment està en fase de proves a Barcelona.