La cavalcada dels Reis Mags d’Orient ha tornat a Sabadell després que l’any passat no es pogués celebrar per culpa de les restriccions per la pandèmia. La comitiva reial ha aplegat centenars de sabadellencs als carrers de la ciutat en el dia més màgic de l’any. Ses Majestats, que han portat mascareta per garantir en tot moment la seguretat i per ser un exemple per a la resta de gent, han recorregut set quilòmetres de sud a nord damunt de les seves carrosses.

D’entrada, a les 17.30 h, Melcior, Gaspar i Baltasar han arribat a la plaça de la Nova Creu. El Llaminer, personatge que durant les festes nadalenques s’ha encarregat de destapar el calendari d’Advent de Sabadell, els ha rebut, juntament amb l’Ambaixador. Els representants polítics de la ciutat també hi han estat presents. De fet, l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, s’ha encarregat de fer l’entrega de la clau màgica perquè Ses Majestats poguessin entrar a totes les llars de Sabadell al llarg de la nit.

“És un honor donar-vos la benvinguda a Sabadell. Per sort, aquest any sí que podreu desfilar amb les vostres carrosses pels nostres carrers. Els nens i nenes de la ciutat s’han portat molt bé. És per això, que es mereixen que els hi dueu regals. Segur que serà la nit més màgica de l’any”, ha dit l’alcaldessa. El Rei Gaspar ha agraït, a continuació, les paraules de Farrés i ha aprofitat per recordar als assistents que mantinguessin la distància de seguretat al llarg de la cavalcada. “Hi ha gent que no podrà venir a la cavalcada, perquè està confinada a casa seva. No obstant això, que no es preocupin, perquè nosaltres portarem regals a totes les cases de Sabadell”, ha afirmat Gaspar.

La cavalcada comença a desfilar

Després dels parlaments, els Reis han segut a les seves respectives carrosses i la cavalcada ha començat a desfilar. El recorregut s’ha iniciat a carretera de Barcelona i ha passat per avinguda de Barberà, l’eix central, via Massagué, avinguda Onze de Setembre, plaça de la Creu Alta, carretera de Prats de Lluçanès, carrer de Francesc Layret, avinguda de la Concòrdia, avinguda de Matadepera i avinguda de Can Deu. Quatre carrosses han llançat prop de 7 tones de caramels, aptes per a celíacs. Els infants s’afanyaven a recollir-los del terra amb l’ajuda dels seus familiars.

Dit això, la cavalcada ha tingut moltes novetats respecte anys anteriors. La comitiva ha fet referències a la tradició industrial i tèxtil de la ciutat. Va obrir el seguici l’Avançada amb la Percussió i els vehicles de Policia. Després, la Capçalera, amb les comparses dels Estels, la Màquina dels desitjos i l’Ambaixador i les comparses de recollidors de xumets i carters, entre altres elements. A continuació, han arribat les carrosses dels Reis d’Orient i han tancat el seguici la Xemeneia, els telers del carbó, les Fades i follets de la son i la comparsa i carrosses de les llaminadures. En total, a la Cavalcada hi han participat mig miler de persones d’una vintena d’entitats diferents.

Més novetats

En aquesta edició s’han presentat noves carrosses de carbó, de les Fades de la Son i de Llaminadures, on hi ha hagut alguns dels personatges de l’espectacle Somriu al Nadal. A més, les comparses de carters i de recollidors de xumets han anat amb quadricicle i s’han presentat noves comparses d’estels i de llaminadures. Sens dubte, la cavalcada d’enguany ha insuflat màgia als carrers de Sabadell, que han estat plens de gom a gom.