La temporada de l’Amics Pou Merinals Escorial-Insercad està sent un autèntic calvari. Només uns mesos després de l’històric ascens a la Segona Divisió B del futbol sala estatal i la posterior rebuda institucional a l’Ajuntament viu un malson que gairebé ha desembocat en la seva retirada de la competició per manca d’efectius. Com avançava el Diari de Sabadell, la situació era límit i només un acord d’última hora amb el Sant Quirze FS ha evitat la desfeta.

El club vallesà cedirà jugadors a l’Amics del Pou per poder acabar la temporada dignament i la pròxima temporada ocuparà la seva plaça a categoria nacional. Tot fa pensar que serà a Tercera perquè la permanència a Segona B sembla una utopia. Ara mateix es troba a 11 punts dels equips que marquen la salvació. El president Teodoro Robles es mostrava satisfet de l’acord i tornava a culpar a l’exdirector esportiu, Cintu Aranda, de la marxa de jugadors després del seu acomiadament d’una manera abrupta. La plantilla es va anar desintegrant fins a haver de recórrer al sénior B i juvenils per completar les convocatòries.

Per al·lusions, Cintu Aranda, replica a Teodoro Robles. “Tot el que diu és fals. Després d’acomiadar-me sense comunicar-ho a ningú més, set jugadors i el cos tècnic van marxar per decisió pròpia. Els que van continuar només van aguantar dues setmanes perquè no se sentien a gust. Alguns em van demanar ajut per trobar equip i és el que vaig fer. Però jo no he trencat l’Amics del Pou com ell m’acusa ni mai vaig intentar que marxessin sinó que només vaig intervenir quan ja estaven fora del club. El problema és que no sap com justificar la situació i m’ho carrega tot a mi sense raó”.

Lamenta que la relació amb el Teo hagi derivat en aquest dur enfrontament. “Hem sigut amics íntims durant molts anys, ens explicàvem fins i tot temes molt personals. No puc acceptar que ara digui que soc mala persona quan he dedicat més hores al club que a la meva família”.

D’altra banda, el Cintu té diversos projectes al cap. Avança que ja treballa amb diversos clubs de futbol i escoles de la ciutat amb l’objectiu de crear un nou club de futbol sala. “És la meva il·lusió i estic segur que ho aconseguirem”, assegura.