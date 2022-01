El grup municipal de Junts per Sabadell fa una valoració positiva de la seva incidència en les decisions del Govern municipal aquest 2021. El seu portaveu a l’Ajuntament, Lluís Matas, reivindica el paper del partit a la ciutat: “El 2021 ha sigut l’any de consolidació del nostre model únic de fer política, basat en la gestió i compliment dels programes electorals. Hem sigut influents, malgrat que estem a l’oposició, i hem treballat per millorar Sabadell. Som una oposició mai vista a la ciutat, ja que tenim ganes de fer coses”, ha valorat Matas, en una roda de premsa davant dels mitjans de comunicació.

A banda, els juntaires també ha establert dos grans objectius per aquest 2022 a Sabadell: la transformació “real” de la Gran Via i la creació del primer calendari turístic de Sabadell, a través del programa Ciutat i Turisme. “Volem continuar liderant la transformació de la ciutat. De fet, qualsevol opció de govern futura passa per Junts”, ha assenyalat Lluís Matas, qui, a més, s’ha mostrat satisfet dels pactes establerts amb l’executiu municipal. “Estem treballant braç a braç amb el Govern, que ha complert amb els acords que hem arribat conjuntament. Tenim un pacte estable que segur que es consolidarà el 2022 i el 2023”, ha afegit.

En què es basen els dos objectius?

El portaveu de Junts per Sabadell ha avançat que durant el 2022 l’Ajuntament destinarà prop d’1,5 milions d’euros per transformar la Gran Via, a través del programa Gran Via-Ripoll, que es traduiran en prop de 10 obres. La inversió anirà lligada del projecte de la Ronda Nord, encara en fase embrionària. “Per transformar la Gran Via del tot, cal connectar Castellar amb la C-58 per tal de descongestionar-la. Estem en negociacions a tres bades: Sabadell, Generalitat i Estat”, ha explica Matas.

Quant al segon gran propòsit, el portaveu ha exposat que Sabadell tindrà per primera vegada un calendari turístic aquest 2022. Els juntaires esperen que la ciutat esdevingui un pol turístic i un lloc d’oportunitats per a emprenedors.

Altres projectes pendents

Junts per Sabadell també ha explicat com es troben alguns dels projectes que tenen en llista des de fa temps. D’entrada, Lluís Matas ha indicat que estan buscant una solució per construir la primera residència pública de Sabadell. “Es tracta d’un projecte complicat, perquè la Generalitat no té pressupost per fer-la. La seva proposta és que teixir mecanismes publicoprivats, però l’executiu de Sabadell no hi està d’acord”, ha apuntat Matas, qui sí que veu amb bons ulls la col·laboració publicoprivada en el cas de la Fira Sabadell. “Cal un canvi de model per donar-li un impuls. L’objectiu és implantar-lo que aquest 2022”, ha assegurat.

Així mateix, el portaveu dels juntaires ha anticipat que Junts també pretén obrir una escola de negocis a Sabadell aquest any. “Serviria per fomentar l’emprenedoria a la nostra ciutat i per atreure a noves empreses”, ha afirmat.

Matas pretén ser alcaldable

Per acabar, Lluís Matas ha manifestat la seva voluntat de ser alcaldable de Junts per Sabadell de cara a les eleccions municipals de l’any 2023. D’entrada, però, haurà de superar les primàries, que encara no tenen data per celebrar-se. Així i tot, el partit ha avançat que el dissabte 15 de gener es reunirà el consell nacional per decidir-ho. “La meva voluntat és presentar-me a les primàries. Espero tenir el suport dels afiliats al partit”, ha finalitzat el portaveu juntaire.