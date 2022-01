Rosa Puig: La bondat de repartir joguines a qui no pot comprar-ne

Ajudar a aquelles persones que ho necessiten sense rebre res a canvi. Aquest és el lema de vida de Rosa Puig, la coordinadora de la Comissió de Joguines de la parròquia de la Puríssima. Des del 2010 s’encarrega de fer arribar joguines als infants més vulnerables de Sabadell. Des de llavors, se sent més realitzada i feliç: “Se’m posa la pell de gallina quan entrego regals a famílies que no poden comprar-ne, ja que la seva gratitud és immensa. Ajudar als altres m’omple molt”, explica Rosa Puig.

La Comissió de Joguines de la Puríssima va ser idea del rector d’aquell moment de l’església, Joan Nonell, que va pensar que les joguines que estaven tirades al carrer es podien arreglar i donar-les a la canalla que no en tenia. Dit i fet. La Comissió es va crear l’any 1970 i a partir d’aquest moment, any rere any, la Comissió no ha deixat cap nen de Sabadell sense regals. Enguany, també ha estat així. De fet, segons Rosa Puig, aquest 2021 ha crescut la participació de persones a títol individual i empreses que donen joguines noves a la parròquia.

“Estem molt contents i agraïts. Ha augmentat molt la solidaritat de la gent amb l’arribada de la pandèmia”, afirma la coordinadora de la recollida. Això sí, en els últims mesos han vist com augmentava el nombre d’usuaris atesos, fet que preocupa a Puig. “Hi ha més famílies en situació de vulnerabilitat que necessiten ajuda. Hem d’estar al seu costat més que mai”, expressa.

Recollida tot l’any

La campanya de recollida de joguines per repartir-les entre les famílies amb pocs recursos de la ciutat està activa tot l’any, tot i que durant les festes nadalenques l’activitat és més frenètica. “Les famílies volen que els seus fills tinguin regals per Reis. Totes les que han vingut els hi hem pogut entregar almenys 3 o 4 regals”, exposa Rosa Puig. Ofereixen joguines de tota mena, des de jocs de taula i material d’escriptori fins a ninots i pilotes de futbol, per a infants de zero a quinze anys.

La Comissió de Joguines compta amb el suport d’entitats col·laboradores que els fan donatius, a banda de les donacions de particulars. Sense elles, la campanya de recollida no seria possible. “Sempre s’ha de tenir el cor obert amb la gent. Cal tenir bondat i pensar que qualsevol infant es mereix que li regalin joguines”, reflexiona Rosa Puig.