El teu defensor: “Volem una solució per la Séquia Monar”

130 pagesos del riu Ripoll demanen una solució definitiva per poder regar els seus horts amb normalitat. L’Ajuntament de Sabadell explica que ja s’han licitat les obres i calculen adjudicarles el proper mes de març.

“Volem una solució definitiva”

Fa tot just un any, quatre pagesos contactaven amb el Diari per informar sobre una queixa relativa a una avaria de la Séquia Monar del juliol de 2019 provocada “per una mala gestió de l’Ajuntament”. En representació de la resta d’afectats, es queixaven de la “lentitud de l’administració”.

Segons asseguren, el juliol del 2019 va quedar obturat un tram soterrat de la Séquia Monar i es van quedar sense aigua de reg les hortes de Can Puiggener (o del Fruiterar) i l’Horta Vella, les més antigues de Sabadell. El causant va ser una esllavissada de terres a l’interior del primer tram cobert “per les arrels dels arbres que l’Ajuntament hi va plantar a sobre, quan va urbanitzar el parc de la Clota”.

El teu defensor va contactar amb l’Ajuntament i van buscar una solució provisional. “Es va acordar una solució mínima provisional, que ha funcionat, i se’ns va comunicar que a l’estiu començarien les obres de la reparació definitiva”, expliquen la Virgínia, el Josep, el Lluís i el Josep.

Però ens han tornat a contactar perquè, segons expliquen, finalment no s’han executat aquestes obres. “No hem rebut resposta per part de l’Ajuntament”, diuen. Malgrat que estan satisfets amb la solució provisional, reclamen que es repari completament aquesta afectació per treballar amb normalitat. “Necessitem acabar amb les mesures provisionals”, expressen.

L’Ajuntament ha licitat les obres

El Diari ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per demanar una actualització d’aquest cas. Fonts municipals han assegurat a El teu defensor que en els dies vinents proposaran una reunió amb els pagesos afectats per abordar una solució a aquest incident i disculpen el retard: “Lamentem no haver-ho fet abans, per una descoordinació interna la regidora no en tenia constància”, expliquen.

En tot cas, asseguren que la licitació ha iniciat el seu procés, i calculen que l’obra final per reparar aquesta incidència estigui adjudicada al març i aleshores puguin començar els treballs a aquest punt del riu Ripoll. El D.S. continuarà fent seguiment d’aquest cas i informarà de les novetats.