FGC recupera viatgers i ja es prepara per ser un metro

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha tancat l’any 2021 amb millors números que l’anterior i ja es prepara per al reforç dels trens que permetrà incrementar la freqüència de pas a les estacions de Sabadell, amb l’horitzó fixat a l’estiu del 2022. Les noves quinze unitats que s’afegeixen progressivament al servei –i que funcionaran a ple rendiment aquest mes de juny– consolidaran el servei de metro a la ciutat, amb un tren cada cinc minuts en hora punta i cada deu minuts en hora vall.

A hores d’ara, la ciutat disposa d’un tren cada deu minuts a les hores amb més afluència de passatgers. L’estiu del 2022, doncs, la capacitat de la línia Vallès s’incrementarà un 38%.

Les xifres de l’operadora ferroviària van mes a mes a l’alça. Després d’una frenada en sec de les validacions a causa de la pandèmia (i les conseqüents restriccions en la mobilitat), FGC patia caigudes de fins al 90%.

Set de cada deu usuaris

Els viatges amb tren a les cinc estacions de la nostra ciutat agafen velocitat i van tancar el 2021–amb dades provisionals fins al novembre– captant el 73% dels usuaris que viatjaven en tren en temps pre-Covid. L’any es va tancar amb 2.526.896 validacions a Sabadell, una xifra encara inferior als viatges que es feien el 2019 (-27,2%), però que supera el ritme anual del 2020 (+30,2%).

L’estació de Sabadell Plaça Major és la que més passatgers ha captat aquest any (878.875), però també una de les que, juntament amb Can Feu-Gràcia (438.014 viatges), ha patit més davallada d’usuaris respecte al 2019 i funciona al 70%. A l’altre extrem se situa l’estació Sabadell Parc del Nord, que ja transporta vuit dels deu usuaris de l’any 2019.

L’escenari és similar a l’estació de Plaça d’Espanya, la segona gran estació de Sabadell pel que fa a nombre d’usuaris, que ja ha recuperat el 78,2% de les validacions. Amb la posada en marxa dels nous trens, l’operadora vol consolidar la recuperació total de les xifres prepandèmia.

Les novetats dels nous trens

Les noves unitats 115 que ja s’han començat a introduir al parc mòbil disposen de 196 seients i de dos espais multifuncionals per a persones amb mobilitat reduïda, bicicleta o cotxets. Té capacitat per a 775 persones. Com a principal novetat, tots els seients disposen de connexió USB per a la càrrega de dispositius mòbils i tauletes.

TUS, en marxa

Els autobusos urbans de Sabadell (TUS) també han tancat l’any amb millors números: 10,6 milions de viatges, segons dades provisionals de la cooperativa. Els autobusos han guanyat 2,2 milions d’usuaris més que l’any anterior (+26,4%) i opera el 76,5% dels viatges de l’any 2019.