El Ripoll és vida

Un dels grans actius de la nostra ciutat és, sens dubte, el Ripoll. “Barcelona es va obrir al mar, nosaltres ens obrirem al riu”, ha afirmat en més d’una ocasió l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Seguint amb el paral·lelisme amb la capital catalana, crec que hi hauria un consens general en la idea que la nostra ciutat ha viscut d’esquena al riu, com Barcelona va viure durant anys d’esquena al mar. El projecte del balcó del Ripoll s’ha iniciat amb una inversió de 322.000 euros per fer un tram de plataforma única entre els carrers de Calassanç Duran i Xaloc.

La pacificació de les proximitats al tanatori suposa el primer pas per apropar el nucli urbà de Sabadell al Ripoll, un racó verd necessari per a la ciutat i per als seus ciutadans. Tal com veurem aviat a prop del tanatori, esperem que aquesta nova perspectiva permeti un renaixement urbanístic dels barris limítrofs al riu. I a mitjà i llarg termini, estem convençuts que el desenvolupament de l’activitat lúdica, cultural i esportiva a la vora del riu donarà una empenta a la qualitat de vida dels sabadellencs.