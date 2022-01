Les obres de Benet Casablancas, en concert

El compositor sabadellenc Benet Casablancas (1956) continua sent un dels referents catalans més programats a casa nostra i en l’àmbit internacional, tal com ho demostren els dos concerts monogràfics que se celebraran aquesta setmana. Emmarcats en la seva condició de compositor resident del Curs Internacional de Composició Barcelona Modern, que es perllongarà al llarg de l’any, s’interpretaran obres de cambra que requeriran combinacions instrumentals diverses combinant cordes, piano, saxofon i flauta. Aquest prestigiós curs convoca anualment un nombrós grup de joves intèrprets i compositors de diferents continents.

D’una banda, avui 13 de gener, al Teatre de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a les 18 h, s’interpretaran el seu Trio núm. 3 per a violí, violoncel i piano; Dues peces per a saxo i piano; els coneguts Epigramas cervantinos, que s’han interpretat en diverses ocasions a la nostra ciutat; el Ricercare per a Chillida, i l’Impromptu per a piano. El concert, promogut pel Departament de Musicologia de la UAB, forma part del cicle Cultura en Viu de la Universitat Autònoma de Barcelona i serà precedit per una conversa introductòria entre els directors artístic i musical de l’Ensemble Barcelona Modern (Dèmian Luna i Xavier Pagès-Corella), el musicòleg Germán Gan i el mateix compositor.

A més, la sessió comptarà amb el Quadern de Haikus, mereixedora d’un dels Premis Barcelona 2020 i que s’estrena a la ciutat, després de fer-ho l’any passat a diverses ciutats espanyoles com Sevilla, València i Saragossa. Com confessa Casablancas, aquesta darrera obra “té un marcat segell sabadellenc, ja que inclou sengles homenatges –en forma d’acròstics musicals– a diferents personalitats culturals de la ciutat i amics molt estimats de l’autor, com són el poeta Josep-Ramon Bach, el pintor Alfons Borrell i l’historiador Josep Maria Benaul”. El Quadern de Haikus també s’escoltarà futurament en concerts ja programats a Munic, Viena, Tòquio, Buenos Aires i Bremen els propers mesos. Per cert, que l’any 2017, Casablancas va ser compositor resident a Bremen, gràcies al suport de l’Institut Cervantes de Bremen i la col·laboració de l’Institut Ramon Llull.

D’altra banda, el segon monogràfic tindrà lloc el divendres 14 de gener a l’Auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona (19.30 h) amb un repertori quasi idèntic i la participació al piano del pianista sabadellenc David Casanova.

Algunes d’aquestes obres són conegudes pel públic sabadellenc, ja que es van estrenar en el concert d’homenatge organitzat per les Joventuts Musicals de Sabadell en ocasió del seu 60è aniversari el 2016. Una entitat, per cert, que el 2012 el va premiar amb la seva Batuta d’Honor.