Nieves Peiró: L’ànima que revifa la galeria comercial de Ca n’Oriac

Quan va obrir el seu negoci, només hi havia una botiga ubicada a la galeria comercial de l’avinguda de Matadepera –coneguda com les Galeries Center–, un espai on tot just entraven una desena de clients al dia. Cansada de caminar amunt i avall de l’avinguda buscant un lloc de feina com a dependenta, va topar amb un local modest a la galeria que li llogaven per un preu assequible. I no s’ho va pensar.

“Em deien que estava boja, que allò estava mort i que no m’aniria bé. Però jo estava convençuda que funcionaria”. Dit i fet. Des de la seva arribada, la situació s’ha revertit: de ser un passadís fantasma a no quedar ni un sol local comercial disponible.

Nieves Peiró va arribar a Sabadell per amor i, amb un local de només divuit metres quadrats, s’ha fet el seu lloc a Ca n’Oriac. Darrere del seu negoci s’amaga l’empremta de tot un llegat familiar: la seva àvia ja es dedicava als pijames i venia al carrer, amb una manta carregada sobre l’esquena. “Aleshores guanyava 50 pessetes en només un dia. El sou de tot el mes del meu avi”, recorda.

Va ser el seu pare qui la va iniciar a la professió de comerciant. “Amb només tres anys jo estava al mercat amb el meu pare”, apunta. Sempre ha agraït al seu pare que hagi estat el seu mestre. “I ell em deia: no, tu ets molt millor que jo. M’has superat”, recorda emocionada. De fet, quan Ca n’Oriac celebra la seva jornada de botigues al carrer, Nieves Peiró munta la parada familiar que li va regalar el seu pare en homenatge al llegat familiar.

Objectiu: jubilar-se al barri

El seu “hola, bombón”–és així com es dirigeix a la seva clientela– i l’especialització en pijames i roba interior són els principals trets identitaris de la comerciant. També s’ha convertit en una petita influencer a Instagram, que li ha permès arribar a més públic i atreure noves cares a la galeria de l’avinguda. Però també cuidar la fidelitat dels seus clients.

I és que, pràcticament vint anys després de la seva arribada al barri, ha teixit llaços molt forts amb els veïns: “Pel meu 40è aniversari les clientes em van omplir la botiga de flors i regals. Va ser molt emocionant”, explica Peiró. El seu repte és jubilar-se a Ca n’Oriac: “D’aquí no em treu ni un bon premi de loteria”, diu convençuda.