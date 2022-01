Els robots cambrers ja són una realitat en el sector de la restauració. I en tenim un bon exemple a Sabadell. L’establiment de restauració Cafeteria Tomate, situat al barri de Ca n’Oriac, n’ha incorporat un a la seva plantilla per servir els plats a taula amb l’objectiu de fer més amena la feina dels treballadors. Es diu Bellabot i, segons els propietaris del local, és l’únic robot cambrer de la ciutat.

El robot és una màquina d’un metre d’alçada, amb una base rodona i quatre prestatgeries com si fossin safates per transportar els plats. El seu funcionament és molt senzill: primer fan un mapping del local i després es memoritzen les taules per poder començar a treballar. Els cuiners, un cop reben la comanda del client, posen la safata amb el menjar a una de les prestatgeries i pressionen a la pantalla del robot la taula on ha d’entregar-la. Bellabot fa el seu camí i es para davant de la taula requerida. Després, és el client qui ha d’agafar la safata.

Sensors per controlar els obstacles

Així mateix, des de la Cafeteria Tomate asseguren que el robot, que és de l’empresa japonesa Pudu Robotics, té sensors que l’ajuden a reconèixer l’espai, és a dir, si té obstacles davant seu, s’espera o bé busca una ruta alternativa. “És molt segur. No ha tingut cap accident en els quatre mesos que fa que el tenim”, apunten.

No és el primer cop que la Cafeteria Tomate aposta per les noves tecnologies. De fet, van ser un dels primers locals de restauració a incorporar discs a les taules que vibraven quan els cuiners ja havien acabat la comanda del client. “Des de sempre la nostra cafeteria ha sigut d’autoservei. Per tant, el robot no substitueix cap persona, sinó que fa una feina que fins ara no feia ningú“, assenyalen des de la Cafeteria Tomate.