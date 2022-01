En els últims cinc anys, el teixit empresarial de Sabadell –que també inclou aquelles empreses que no estan en els polígons industrials– ha crescut un 6,2%, per sota de la mitjana provincial (+7,7%) i de Barcelona ciutat (+8,4%), segons dades de l’INE. A diferència de Sabadell, altres ciutats de la comarca han agafat embranzida: més d’un miler d’empreses s’han instal·lat a Sant Cugat entre els anys 2015 i 2020 (+10,5%). Amb la meitat de població, el seu teixit empresarial equival al 70% de Sabadell.

El canvi de tendència està en camí amb iniciatives públiques i privades, però encara hi ha massa traves administratives i possiblement una falta de marca de ciutat, segons els agents implicats. Per mirar de solucionar aquests aspectes, es va crear fa uns mesos Invest in Sbd, una nova iniciativa per atreure empreses a Sabadell, sobretot als polígons industrials de la ciutat.

Els polígons, a banda de situar les empreses, permeten optimitzar les infraestructures i els serveis comuns, tenir disponibilitat d’espai a bon preu, bones comunicacions i accessibilitat a les xarxes de distribució, entre d’altres. En definitiva, els polígons industrials són imprescindibles per al desenvolupament de l’economia d’una regió determinada. Sabadell en té set en total.

77% d’ocupació

Segons la base de dades de Dinamització d’Empreses i Activitats de l’Ajuntament, als Polígons d’Activitat Econòmica de Sabadell hi ha un total de 786 empreses que donen feina a unes 11.556 persones aproximadament i el percentatge d’ocupació és del 77%. Són dades del 2018, l’últim any en què van ser actualitzades.

En els set polígons –Sud-oest, Gràcia Nord, Can Roqueta, Parc Industrial Riu Ripoll, Gràcia Sud, Can Feu i Sabadell Parc Empresarial– hi ha dos sectors que destaquen especialment: els serveis, principalment, i la indústria. També està guanyant importància el sector logístic, amb l’arribada d’Amazon com a punt d’inflexió. Dit això, hi podem trobar sobretot distribuïdors del sector del comerç, indústria manufacturera, indústria tèxtil, indústria metal·lúrgica, i altres activitats empresarials com ara serveis a l’empresa.

Pime, perfil d’empresa

Segons dades de l’Observatori d’Economia Local, el perfil d’empresa més habitual dels polígons de Sabadell és el d’una petita i mitjana empresa en nau de lloguer i de dimensió no més gran de 500 metres quadrats. El 80% d’empreses instal·lades han estat creades a la ciutat i ocupen un percentatge elevat de residents a Sabadell (75%). La ciutat compta amb vies d’accés ràpid (existents i en projecte) als polígons, així com amb transport públic i un aeròdrom.

D’altra banda, segons l’Idescat, l’activitat econòmica de Sabadell suma 4.366 milions d’euros a l’any (valor afegit brut, 2019). El 83,2% d’aquesta xifra prové del sector de serveis, mentre que només un 9,9% prové de la indústria (percentatge que s’ha anat reduint any rere any). Aquest fet és recurrent a la majoria de municipis amb una generació de riquesa semblant a Sabadell. Per exemple, el sector de serveis a l’Hospitalet de Llobregat suma el 88,4% del valor afegit brut de la ciutat.

Dit això, cal explicar que Sabadell se situa com el cinquè municipi en generació de riquesa, només per sota de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Terrassa i Sant Cugat.

Com atraure empreses als polígons?

Els polígons industrials de Sabadell tenen un potencial que ara per ara no s’ha sabut explotar. Aquesta és una de les conclusions del Gremi de Fabricants. La seva secretària general, Núria Aymerich, insta l’Ajuntament a tenir en compte els polígons a través d’un projecte d’inversions per tal de fer-los “més moderns i actualitzats”. “Cal que siguin equivalents a altres àrees de països industrialitzats. No ens podem quedar enrere”, avisa Aymerich.

De fet, Sabadell s’ha estancat pel que fa a l’arribada d’empreses a la ciutat, tal com hem explicat anteriorment. Un dels motius d’aquesta situació ha estat la poca atenció cap a la millora dels polígons, segons el Gremi de Fabricants. “Si no estan ben cuidats i no tenen un pla d’inversions darrere per a fer-los més eficients, les empreses no s’hi instal·laran”, remarca Aymerich.

Aspectes clau

Dit això, la secretària general del Gremi exposa alguns dels aspectes clau que han de tenir els set polígons de Sabadell. D’entrada, han de tenir un “accés fàcil” per carretera, que permeti l’entrada i sortida de vehicles cap a les principals vies de comunicació, o bé tenir una “bona xarxa de transport públic”. “La connexió és vital per tal que les empreses puguin transportar mercaderies”, reitera.

Seguidament, Núria Aymerich assegura que han de tenir un “bon enllumenat” i un “sistema de seguretat eficaç”. “A algunes empreses del Parc Industrial Riu Ripoll els han robat materials de dins de les naus. Això no pot ser”, exclama. A continuació, Aymerich exposa que els polígons de Sabadell també haurien de disposar d’una ràpida connexió a Internet, encara que en algunes zones no és així. “Tots els polígons han de tenir fibra òptica. Facilita molt la feina de les empreses”, considera.

Fomentar l’economia circular

Això sí, per Aymerich un dels aspectes més importants per atraure empreses és tenir un projecte transversal per “modernitzar” els polígons tenint en compte l’economia circular. “Hem de saber com es poden donar facilitats a les empreses per reciclar els residus. Cal un projecte perquè els polígons siguin sostenibles amb el medi ambient”, indica.

Així mateix, Aymerich aposta perquè l’Ajuntament doni més facilitats pel que fa a les gestions administratives per crear una empresa. “S’ha d’acompanyar l’empresari, perquè vulgui invertir aquí a Sabadell”, conclou.