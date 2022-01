De Sabadell a Silicon Valley

La start-up Haddock, la plataforma de gestió de restaurants encapçalada pels sabadellencs Pol Rosell, Carlos Marchal i Arnau Navarro, ha aconseguit entrar en el programa d’acceleració d’empreses Y Combinator de Silicon Valley. Amb un any de vida, l’empresa impulsada per aquest grup de joves ha obtingut una inversió d’un milió d’euros. Aquest és un primer reconeixement, de tants que esperem que vinguin, per a una empresa que representa el talent i la força de l’emprenedoria a la nostra ciutat.

L’empresa aprofita la tecnologia per optimitzar el control de costos dels restaurants i tenir una visió general del negoci amb intel·ligència artificial. En qüestió de mesos, ja ha aconseguit entrar en centenars d’establiments i Estrella Damm i Heineken, dues de les empreses cerveseres més importants d’Espanya, s’han convertit en els seus patrocinadors estratègics.

Exemples com el de Haddock són motivadors i poden servir d’exemple per a la nostra joventut. Una generació molt ben preparada –segurament, la que més de la història– però a qui massa sovint s’etiqueta amb els clixés dels millennials. Persones amb un gran potencial, amb creativitat i capacitat d’adaptació. Joves a qui cal encoratjar per fer–se visibles i prosperar, especialment en la vida laboral i en l’empresa.