El teu defensor: “En aquest carrer quasi no hi havia llum”

L’Ajuntament ha reposat en un tram del carrer del Marquès de Comillas sis nous fanals LED, una demanda veïnal de fa més d’un any. “No es veia pràcticament res. Això generava molta inseguretat quan es feia fosc”, explica un veí.

“No hi havia gaire llum”



“Al carrer del Marquès de Comillas, a l’alçada del 139 fins al carrer de Tres Creus, manca il·luminació a la via pública”. Fa uns mesos, el Toni va escriure a El teu defensor per alertar de la manca d’il·luminació a aquest carrer. Segons comunicava el veí, “només hi ha la il·luminació de la carretera i la part de la vorera resta molt fosca. Això dona molta inseguretat quan es fa fosc”.

La seva petició era il·luminar el carrer amb llum blanca. “Una mica més avall hi ha fanals de llum groga i no s’hi veu gaire”. El Toni explica que feia un any que enviaven instàncies a l’Ajuntament per reclamar millores en la il·luminació al municipi. “I la resposta de l’Ajuntament era sempre la mateixa: no portaran a terme les actuacions que proposo perquè l’empresa encarregada de l’enllumenat públic va realitzar el dia 30 de gener del 2020 mesures lumíniques”, explicava el Toni.

Tot i això, no va quedar conforme amb la resposta i es va posar en contacte amb El teu defensor per reclamar a l’Ajuntament una solució. “Només volem una mica més d’il·luminació amb uns fanals potents”, afegia el veí d’aquest carrer.

Les llums, reposades

L’Ajuntament de Sabadell ha explicat a El teu defensor que, finalment, l’estiu passat es va fer una actuació en aquest tram per instal·lar sis nous fanals LED, i mesos després ha entrat en funcionament. Els veïns han celebrat la substitució dels llums, tot i que retreuen que “s’hauria d’haver dut a terme abans” i consideren que “es podria il·luminar amb molts més fanals”. Malgrat això, s’han mostrat satisfets.

Aquesta actuació, destaquen fonts municipals, se suma al projecte de renovació de l’enllumenat públic que s’està duent a terme i que permetrà que el 90% dels punts de llum de la ciutat siguin LED. Segons el consistori, aquests nous llums “reforcen la sensació de seguretat als carrers, milloren el confort visual, allarguen la vida útil de l’enllumenat i redueixen la contaminació lumínica i les emissions de diòxid de carboni (CO2)”. En total, les mateixes fonts apunten que l’actuació que s’ha impulsat preveu la substitució de 17.502 punts de llum a més de 720 carrers de tots els districtes de la ciutat.