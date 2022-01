El teu defensor: “Hem estat molt temps sense arbrat”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

El Lluís denuncia que fa dos anys que no hi ha arbrat al carrer de Valentí Almirall. L’Ajuntament ja ha començat les feines per replantar 44 arbres a aquest carrer i es començaran a reposar d’aquí a dues setmanes.

“Falten arbres al carrer de Valentí Almirall”

El Lluís, veí del carrer de Valentí Almirall (Centre) s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar que “ja fa dos anys que quasi no queden arbres al carrer de Valentí Almirall. Tal com denuncia el veí, en representació d’altres residents de la zona, “l’Ajuntament els ha anat tallant” progressivament i no els havia reposat fins ara. “L’aspecte actual és lamentable i els veïns no tenen cap explicació”. En aquest sentit, el Lluís ha escrit al Diari perquè fes arribar la queixa a l’Ajuntament i “rebre una resposta” municipal.

“Es reposen 44 arbres”

El Diari va contactar amb l’Ajuntament de Sabadell per fer-li arribar la petició i fonts municipals avancen que aquesta setmana ja s’han iniciat les tasques prèvies per poder dur a terme la reposició de l’arbrat del carrer de Valentí Almirall. També a altres carrers del districte 1 van començar aquests treballs el dimecres passat amb un pressupost de 870.162,75 € i un total de 1.164 arbres.

“És una actuació molt gran, s’han previst reposar 44 arbres en aquest carrer”, detallen les mateixes fonts. Les espècies d’arbre seran: Koelreuteria paniculata, Pyrus calleryana, Robinia “Casque Rouge”. A hores d’ara, els professionals estan retirant una part dels arbres i s’han desarrelat (és a dir, retirar el tronc i l’arrel dels arbres talats). Els propers dies s’hi veurà neteja i adequació d’escocells. La plantada d’arbres començarà cap al 9 de febrer. Aquest cap de setmana s’han posat els avisos corresponents al veïnat de la zona.

Paral·lelament, aquest mes han començat els treballs per plantar la resta d’arbres nous durant aquest primer trimestre del 2022, un projecte que permetrà “millorar” el verd urbà. D’una banda, se’n plantaran de nous en escocells que es troben buits i se substituiran exemplars que tenen problemes de seguretat o salubritat per espècies més idònies. A partir del 9 de febrer es preveu iniciar la plantació de nous arbres, que s’allargarà fins a finals de març. En total, aquesta primera fase preveu un total de 784 plantacions a 48 vies de la ciutat.