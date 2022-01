Enric Blasco (IDP): “Ens sentim molt identificats amb Sabadell”

El grup d’enginyeria IDP ha mantingut una línia de creixement constant des de la seva creació l’any 1998. Ara, l’empresa sabadellenca ha fet un salt endavant des de l’entrada del fons d’inversió Nazca Capital en el seu accionariat el juliol del 2020. Des de llavors ha comprat la gallega Indutec i l’andalusa Ecointegral (aquest gener) per tal de consolidar-se com una de les millors enginyeries de l’Estat.

El conseller delegat de la companyia, Enric Blasco, explica que amb la compra d’Ecointegral IDP incorporarà dues noves línies de negoci “estratègiques”: el sector energètic i les telecomunicacions. La intenció de l’enginyeria és tancar l’any 2022 amb 25 milions d’euros de facturació.

Quina valoració feu a IDP del 2021?

Molt positiva. IDP ha aconseguit consolidar el seu lideratge en la tecnologia BIM (Building Information Modeling) i ha passat a estar entre les quinze millors enginyeries de l’Estat. Dit això, el 2021 hem treballat en centenars de projectes de molts sectors diferents en 51 països de tot el món. Tenim ganes de seguir en aquesta línia i continuar creixent com hem fet al llarg de la nostra història.

Quins són els vostres projectes més destacats?

D’entrada, ens estem encarregant del projecte més gran de la indústria alimentària a Espanya, que es tracta d’idear 22 plantes industrials per a BonÀrea. Seguidament, pel que fa al sector farmacèutic, actuem en les noves plantes industrials dels laboratoris Rovi –que fabriquen la vacuna Moderna– a Madrid i Granada. Així mateix, en el sector logístic també som líders, ja que, per exemple, tenim Amazon com a client. Quant al món del retail, estem desenvolupant botigues per a Inditex a tot Espanya.

Per quin motiu heu comprat Ecointegral? Us permetrà seguir amb la vostra línia de creixement?

Ecointegral ens aporta dues línies de negoci que no teníem: el sector energètic i les telecomunicacions. Són sectors crucials que ens ajudaran a consolidar el creixement d’IDP. La compra d’Ecointegral és estratègica. Ens ajudarà a créixer més de pressa.

Obrireu línies de negoci noves aquest any?

Sí, a banda d’enfocar-nos en el sector energètic i les telecomunicacions, ens centrarem en el món del data center, que fa referència als centres de processament de dades. A Espanya només hi ha dues enginyeries especialitzades en aquest àmbit. La demanda existeix i no hi ha oferta.

Enric Blasco apunta que IDP té previst facturar 25 milions d’euros l’any 2022, un 30% més que el 2021

Tu ets un dels socis fundadors d’IDP. Mirant enrere, com valores l’evolució de l’empresa?

T’ho respondré amb una anècdota. Amb amics de la universitat vam crear IDP i vam llogar un despatx al carrer de Sant Llorenç. Les taules, les cadires i els ordinadors els vam haver de portar de casa. Per tant, mirant enrere no hauria imaginat fins on ha arribat IDP. Així i tot, sempre hem assolit els objectius marcats.

Quina previsió de facturació teniu per al 2022?

La previsió de facturació per al 2022 és de 25 milions d’euros. És una xifra perfectament assumible. De fet, el 2021 ja vam aconseguir 19,3 milions d’euros d’ingressos, un 70% més que el 2020. Així mateix, el 2025 volem tenir una xifra de negoci de 50 milions d’euros.

IDP continuarà exportant la marca Sabadell?

Vam néixer a Sabadell i ens sentim molt identificats amb la ciutat. En cap moment hem pensat a marxar de Sabadell. Sempre mantindrem el sabadellenquisme.