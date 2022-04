Antonio Gómez: Tres dècades dedicades a la venda de trofeus

Sortir de la zona de confort, deixar la feina i crear un negoci de zero. Això és el que va fer Antonio Gómez (Sabadell, 1960), juntament amb el seu soci, Josep Jové, ara farà 32 anys. Van fundar Trofeus Atenea, una botiga ubicada a Barcelona i dedicada a la i venda de trofeus, des de copes, medalles i plaques commemoratives, fins a articles publicitaris.

Al cap de poc temps, però, van traslladar el negoci a Sabadell, a via Aurèlia. Després de fer un estudi de mercat, van comprendre que la ciutat era “ideal” per al seu tipus d’establiment. “Vam veure que teníem poca competència i que podríem tenir molts clients, des de clubs esportius fins a entitats culturals”, explica Antonio Gómez. La decisió de mudar-se a Sabadell va ser encertada, ja que Trofeus Atenea va començar a tenir clients fidels. Clubs esportius, associacions de veïns, casals d’avis, culturals, empreses, col·legis, així com clients particulars, n’eren els principals.

Nou trasllat al cap de pocs anys

L’èxit va dur als propietaris de la botiga a dur a terme un nou trasllat al cap de pocs anys. Aquest cop, el definitiu. Trofeus Atenea es va mudar a un local del carrer Atlanta, 92, un lloc estratègic, segons apunta Gómez. “Vam venir aquí, perquè és una localització clau. Tenim la Nova Creu Alta i el complex esportiu Olímpia al costat. Molts nens veuen la botiga i els demanen als pares comprar un trofeu. També tenim col·laboracions amb el Centre d’Esports Sabadell i amb molts altres clubs de la ciutat”, afirma l’Antonio.

Ara, es fa càrrec ell sol del negoci. Malgrat la competència de les grans plataformes, Trofeus Atenea continua sent la botiga referència del sector. Així i tot, l’arribada de la Covid ha suposat un cop dur per la botiga. “Gairebé no hi ha tornejos esportius ni actes de celebració multitudinaris, que era d’on aconseguíem bona part de les vendes”, lamenta Antonio Goméz. No obstant això, el propietari de Trofeus Atenea és optimista de cara el futur pròxim. “La situació segur que millorarà i recuperarem la facturació que teníem”, assenyala.

Dit això, l’Antonio vol que un cop es jubili, Trofeus Atenea continuï funcionant. “Tinc una persona que està interessada a agafar el negoci. Estic molt orgullós d’haver creat Trofeus Atenea i d’haver-hi treballat durant més de 30 anys”, conclou.