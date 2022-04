Els avantatges de l’FP

Temps enrere, la formació professional es veia com la via per a aquells que no tenien interès pels estudis o capacitats suficients per estudiar un grau universitari. Ha costat molt treure l’estigma, i ha calgut molta pedagogia i fer-ne difusió. En els darrers anys, l’FP ha guanyat adeptes (i alumnat). És una porta d’entrada al mercat laboral, i en molts casos permet accedir a feines qualificades i ben remunerades.

Sabadell té més de 4.700 estudiants d’FP. Creix un 6% respecte al curs passat. I si ho comparem amb fa una dècada, hi ha un miler d’alumnes més. En un context postpandèmic, els cicles s’han convertit en una via formativa clau per als sanitaris. Per garantir una sortida laboral per als joves és vital sincronitzar les necessitats dels agents privats amb l’oferta formativa i els estudiants. Hi guanyen tant les empreses –amb treballadors formats– com els futurs empleats –amb feina i bones condicions–. I també l’administració, que garanteix que els diners públics en formació tinguin un retorn.