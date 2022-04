Sabadell tindrà una residència pública construïda el 2025. Així ho preveuen l’Ajuntament i la Generalitat després d’arribar a un nou acord institucional. El pacte, presentat el dijous passat per la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, suposa corregir una anomalia històrica que s’arrossegava des de feia dècades: Sabadell és l’única gran ciutat catalana –de més de 100.000 habitants– que no disposa d’un centre públic. La inversió en equipaments estratègics com aquest per part del Govern català sempre és una gran notícia, i esperem que aviat es desencallin altres qüestions pendents com el nou parc de Bombers o l’edifici judicial.

No és fàcil resumir com hem arribat fins aquí. Han estat molts anys de lluita veïnal, i creiem que és el moment de reconèixer la determinació i la perseverança de la ciutadania per aconseguir aquesta fita de ciutat. Ens agrada que ambdues administracions hagin sabut seure a dialogar, independentment dels colors polítics. Els acords en clau de ciutat entre el PSC i Junts, Marta Farrés i Lluís Matas, han obtingut resultats més enllà de Sabadell. Ens agrada constatar que encara es pot fer política i deixar de banda els partidismes i el politiqueig. Ara que ja hi ha data i inversió, esperem que els compromisos es compleixin i que no quedin en paper mullat –com ha succeït en altres ocasions en el passat–.

Esperem que la nova residència serveixi per reconèixer la nostra gent gran després de tot el que ha hagut de patir. La Covid va portar morts, però després ha implicat l’arribada dels fons Next Generation de la UE, que ara permetran construir la residència. Es tanca un cercle i es fa justícia.