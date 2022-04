Les eines digitals i les ganes d’aprendre no tenen edat

Té una edat avançada i utilitza el telèfon per fer trucades i enviar missatges per Whatsapp i l’ordinador per escriure. Però li agradaria fer videotrucades, enviar bizums als seus contactes, comprar per internet i, fins i tot, atrevir-se a pagar l’aparcament amb el mòbil. Perquè la tecnologia digital no és patrimoni exclusiu de cap edat i, a vegades, només fa falta una empenta per començar a dominar-la.

Aquest és un dels perfils d’alumnes sèniors a qui l’associació Eutime vol donar un cop de mà per augmentar les seves capacitats i destreses tecnològiques. Ho vol fer a través d’un programa de classes obert a tothom, impartit per l’educador digital Gerard Vilanova, a la Facultat d’Economia i Empresa del Campus de Sabadell de la UAB, cada dimarts i dijous del mes de maig.

“La societat està canviant molt ràpidament i hi ha moltes activitats i gestions del dia a dia que s’han convertit en digitals”, apunta el sabadellenc Joan Rios, president de l’associació Eutime i un dels impulsors del taller formatiu per reduir l’escletxa digital de la gent gran. “Adquirir coneixements tecnològics és imprescindible per guanyar autonomia”, afegeix Rios, qui apunta que a França ja es realitzen molts programes formatius per aquest segment de població.

Rere el nom Educació digital per a sèniors, el programa consta de vuit sessions, a cadascuna de les quals es treballarà un bloc temàtic. En la de dispositius, es tractaran els sistemes operatius, la memòria i les targetes, els botons i les aplicacions, entre altres. En una altra, la d’identitat digital i navegació, per exemple. Altres sessions abordaran el tractament de textos o les imatges a mòbils i ordinadors. S’ensenyarà aspectes bàsics sobre la missatgeria, el correu electrònic, les xarxes socials, les videotrucades o, fins i tot, les emoticones i els gifs. No hi faltarà formació sobre tràmits digitals amb l’administració, compres en línia i banca digital, per aprendre a utilitzar el bizum.

“Els sèniors acostumen a fer un ús estàtic de les eines digitals. Aprenen quatre coses bàsiques i repeteixen processos”, comenta Gerard Vilanova, qui dirigirà les sessions. “Volem que els alumnes augmentin les destreses tecnològiques, que són imprescindibles, tal com ha demostrat la pandèmia.

La digitalització comporta riscos d’exclosió social, en cas de no dominar eines tecnològiques. Per contra, saber-les usar permet tenir més possibilitats a l’hora de relacionar-se socialment. “Participar en la vida digital és un dret i les persones grans l’han de poder exercir. Que no sigui perquè no tenen coneixements”, diu l’educador digital, tot convidant a participar en els tallers.