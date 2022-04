Jornada molt positiva. Després de la contundent victòria a la Ciutat Esportiva Luis del Sol davant el cuer Betis Deportivo (0-4), el Sabadell va dormir dissabte en play-off. Calia esperar els marcadors del diumenge i els resultats han afavorit els interessos de l’equip arlequinat, que només ha perdut una posició i acaba aquesta 31a jornada, en sisè lloc, i amb un factor importantíssim: depèn d’ell mateix per acabar a la zona de privilegi.

Una situació impensable fa quatre mesos quan el Sabadell era divuitè i va arribar a veure la permanència a 7 punts. L’arribada de Pedro Munitis ha estat providencial, amb només tres derrotes, cap com a visitant. El tècnic càntabre té prohibit pronunciar la paraula play-off de portes endins, però ara ja és un objectiu factible. Això sí, és el que poden dir fins a 9 equips, situats en un mocador de 3 punts.

Deixant de banda els tres primers -Albacete, Andorra i Vila-real B lluitaran pel títol i ascens directe-, les altres dues places es convertiran en una lluita gairebé salvatge en les últimes 7 jornades. At. Balears i Nàstic, després de golejar el Castelló (3-0), ocupen ara mateix els dos llocs de privilegi amb 47 punts, un més que el Sabadell, sisè en solitari (46). Per darrere, fins a cinc equips amb 45 punts (RM Castilla, Algesires, San Fernando, Barcelona B i Castelló). S’hi podria afegir el Linares (ara amb 42) si supera al Betis Deportivo – encara no s’ha consumat el descens matemàtic per un fil – en el duel pendent. I tanca aquest tram d’aspirants l’Alcoià amb 44 punts. Una bogeria.

Per què podem dir que el Sabadell depèn d’ell mateix? Doncs perquè encara s’ha de disputar, d’aquí a tres jornades, un Sabadell-Nàstic que pot ser gairebé una final. A l’estadi tarragoní va perdre 1-0 en una de les derrotes més injustes de la temporada, encara amb Hidalgo a la banqueta, i ara els arlequinats tenen la possibilitat de superar el conjunt grana guanyant a la Nova Creu Alta. També serà clau l’average particular… i el general, en aquest moment favorable al Sabadell (+9 contra el +7 del Nàstic). En canvi, el conjunt de Munitis el tindria perdut davant At. Balears, RM Castilla i probablement Barcelona B (1-3 a la Nova Creu Alta amb el partit pendent al Johan Cruyff).

El somni és possible i la pròxima jornada ofereix un cartell força interessant, obrint la jornada precisament el Sabadell el Divendres Sant davant el Sevilla At., que arribarà reforçat després de golejar el San Fernando (4-1) i sortir del descens. Si els arlequinats són capaços de guanyar, posaran pressió a la resta de rivals directes, que tenen aquests duels: Costa Brava-Algesires; Castelló-Albacete; Vila-real B-Linares; RM Castilla-Alcoià; San Fernando-Cornellà; At. Balears-Barcelona B; UCAM Múrcia-Gimnàstic. Un final de campionat apassionant amb el Sabadell en una lluita que semblava impossible. Un gran al·licient per l’afició, que ha passat de patir per la permanència a il·lusionar-se per tornar al futbol professional.