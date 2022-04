Sabadell tindrà dos nous espais de memòria de la Segona República

Sabadell commemorarà aquest dijous 14 d’abril la proclamació de la Segona República espanyola el 1931. L’Ajuntament descobrirà dos nous espais de memòria per mantenir viu el record del passat; el mateix dia es penjarà la bandera tricolor a la façana del consistori i també sonarà la sirena d’alarma que hi ha al terrat de la corporació municipal.

El 14 d’abril es penjarà la bandera vermella, groga i morada a la façana de l’Ajuntament, tal com va aprovar la Junta de Portaveus. La que no es penjarà serà l’estelada, tal com van proposar Esquerra i Junts al ple, en una moció que no va prosperar. I en els propers dies es presentaran dos nous espais de memòria: a l’escola del bosc de Can Rull, actual Centre de Formació d’Adults, i a la cantonada del carrer de Gràcia amb Escola Pia, on hi ha una placa del que abans es deia carrer de Francesc Macià.

D’altra banda, el dimarts 26 d’abril es commemorarà el 85è aniversari del bombardeig de Gernika fent sonar la sirena d’alarma que hi ha instal·lada en un terrat de l’edifici de l’Ajuntament de Sabadell. Aquesta sirena, adquirida l’agost de 1937, prové de la mateixa fàbrica –La Electricidad, SA de Sabadell– i és d’un model molt similar a una de les sirenes que va sonar a Gernika, el 26 d’abril de 1937, per alertar del bombardeig imminent de l’aviació de la Legió Còndor de l’exèrcit nazi. Com a conseqüència del bombardeig, van morir centenars de persones de Gernika i la població va quedar gairebé destruïda.

A Sabadell, aquest dia la sirena sonarà a tres quarts de quatre de la tarda, coincidint amb l’hora d’inici del bombardeig. Des de la ciutat de Gernika també es farà sonar la sirena d’alarma a la mateixa hora.