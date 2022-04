El record de la República

Avui es commemora el 91è aniversari de la proclamació de la Segona República espanyola. Els dies previs i posteriors a l’esdeveniment històric van ser frenètics a Sabadell, com a la resta del país. Ho revivim a les pàgines 4 i 5 d’aquesta edició, en què repassem els fets i el llegat de la breu etapa republicana. La Segona República va implicar grans avenços en drets i llibertats, va portar la democràcia als ajuntaments i al país, i va comportar canvis socials importantíssims. Tornant als nostres dies, l’Ajuntament ha explicat que es presentaran dos nous espais de memòria, un a l’escola del bosc de Can Rull i l’altre a la cantonada del carrer de Gràcia amb Escola Pia. Tota iniciativa que serveixi per reivindicar la nostra història col·lectiva suma a la ciutat. El record de la Segona República ha arribat fins als nostres dies i l’hem de potenciar, com altres moments històrics per a Sabadell, Catalunya i Espanya. Per un dia ens podem permetre mirar cap al passat, però encara és més important orientar el nostre futur. Sempre conscients d’on venim, és clar.

