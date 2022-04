Tres Via Crucis per Divendres Sant. Però un 2022 sense la tradicional processó de Can Puiggener. Sabadell ha organitzat tres Via Crucis que recorreran els nostres carrers. Al Centre, la Creu Alta i Ca n’Oriac. El recorregut del Centre està organitzat per l’Interparroquial, per les confraries de Sant Feliu, la Puríssima i la Santíssima Trinitat i comença a les 9 del matí davant de la parròquia de la Puríssima.

La comitiva travessarà el centre de la ciutat –carrer les Valls, Gràcia i plaça de Sant Roc– amb la Creu que es retrobarà amb la Mare de Déu dels Dolors (imatge de la parròquia de Sant Feliu). Després, acompanyats dels feligresos, emprendran camí fins a arribar a la parròquia de la Santíssima Trinitat, a la Rambla. “És emocionant tornar a celebrar el Via Crucis, dos anys després”, ha apuntat Agustí Brujas, president de l’Interparroquial. Això sí, els participants duran mascareta per major seguretat.

A la mateixa hora, també la Parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta ha organitzat el seu Via Crucis. Sortirà a les 9 h des de l’església i arribarà poc després fins a la plaça de la Creu Alta, amb la imatge del Sant Crist Gran.

Al Nord de la ciutat, hores més tard (19 h), sortirà de l’església del Sagrat Cor un Via Crucis que retornava la fe els carrers de Ca n’Oriac. En col·laboració amb la Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta, la comitiva passarà pels carrers de San Bernardo, d’Alcalde Moix, Font Canaleta, carrer de les Garrigues, d’Aurosa i Balaguer, fins a arribar de nou a la parròquia. Dos anys després, la normalitat ha tornat per Divendres Sant a Sabadell.

Sense la processó a Can Puiggener

En aquesta edició, Sabadell no ha comptat amb la tradicional processó de Divendres Sant a Can Puiggener per recordar la passió i mort de Jesucrist. És una de les tradicions més arrelades al barri i a la ciutat, que enguany fa 62 anys, i que aplega anualment milers de persones vingudes de tota la comarca per seguir la comitiva. El motiu, segons ha pogut saber el Diari, ha estat un afer d’organització interna.

Aquest era un dia molt assenyalat al calendari dels veïns de Can Puiggener, que optaven per quedar-se al barri per celebrar la seva pròpia Setmana Santa. Una tradició que revertia sobre els bars i restaurants de la zona. “Molta gent ha marxat. Amb les confraries, treballàvem molt”, explica Toñi Álvarez, propietària del bar Carreras. Aquest any, optaran per agafar-se un dia de festa i no obriran les portes del seu establiment.

La processó de Can Puiggener no només és la més rellevant a Sabadell, també s’ha constituït com una de les més importants de la comarca, i generalment aplega cinc confraries, agrupades dins de la Hermandad de Setmana Santa Andalusa. Generalment, el recorregut dura més de quatre hores i culmina a la parròquia del barri. Durant el recorregut, destaquen les saetas i els cants espontanis a Crist o la Verge.

Misses per Pasqua

El calendari religiós també contempla altres cites per Pasqua. La parròquia del Sagrat Cor celebrarà, Dissabte Sant, el Via Matris i Laudes (10 h) i la solemne vetlla Pasqual (22 h) i una jornada dedicada al Diumenge de Resurrecció. També a la Puríssima la vetlla Pasqual se celebrarà a les 22h, a banda de les misses de diumenge. Una programació especial que mantindran la resta de parròquies de Sabadell.