Estiuenca Setmana Santa

La Setmana Santa sabadellenca avança amb la calma pròpia dels dies de guardar. No només pels moments de recolliment que acompanya a les persones creients, sinó també per la marxa de milers de ciutadans fora de la ciutat. Hi va haver un temps en què Setmana Santa no equivalia a embossos de cotxes a l’AP7. Però aquell és un temps passat, en blanc i negre. I ara l’Operació Sortida és el símbol d’aquest pont, com explica el cronista Jaume Barberà en aquesta edició.

Però la tranquil·litat dels carrers no significa que la ciutat estigui adormida. Avui us proposem una desena de plans culturals i excursionistes per fer aquests dies. Encara amb més raó, després del dia (quasi) estiuenc que hem viscut aquest divendres. I és que el termòmetre es va enfilar fins als 26.4 °C, marcant la màxima d’aquest 2022. Més sol dissabte, diumenge i dilluns. La viviu com la viviu, que sigui amb intensitat.