Gobbudie, l’espai des d’on reservar hora al veterinari

Tenir una mascota t’obliga a saber què fer i on anar en cas que emmalalteixi. Tanmateix, no és fàcil saber a quin centre veterinari acudir i tampoc ajuda que els seus sistemes de reserves estiguin sovint poc digitalitzats. Amb l’objectiu d’acabar amb aquesta dinàmica, quatre emprenedors (Anna Soler, Ana de la Iglesia, Pablo Rubio i Sandra Zárate) van crear Gobuddie, una pàgina web que permet als propietaris de mascotes cercar els centres veterinaris més propers o amb millors valoracions i reservar cita en algun d’ells, així com fer videoconsultes i gestionar urgències.

“Gobuddie cobreix les necessitats dels familiars d’animals de companyia, com els diem nosaltres. Fins ara, no hi havia una plataforma on es pogués comparar centres veterinaris de la teva zona”, explica la consellera delegada de la start-up, Anna Soler. El marketplace porta operatiu des d’inicis de gener d’aquest 2022 i en aquest breu període de temps ja compta amb 200 centres veterinaris actius i 600 propietaris de mascotes registrats. Es tracta d’un creixement mensual del 50%. A més, ja s’han fet a través de la plataforma unes 80 reserves.

15 localitats catalanes

Gobuddie compta amb centres veterinaris a unes 15 localitats catalanes, tot i que la intenció és tenir-ne a tot l’Estat en pocs mesos. Dit això, fins ara, la plataforma és d’ús gratuït i, per tant, tant centres veterinaris com propietaris de mascotes hi tenen accés lliure. Tanmateix, en unes setmanes, Gobuddie implementarà un sistema de subscripció prèmium en què les clíniques hauran de pagar uns 50 euros al mes si volen gestionar reserves a través del marketplace. Aquest sistema no afectarà els amos d’animals de companyia, que a curt termini seguiran tenint accés gratuït a la plataforma.

Dit això, Gobuddie forma part del programa d’acceleració de start-ups de CambrAccelera, gestionat per la Cambra de Sabadell i Conector. Gràcies al programa, l’objectiu de l’empresa és tancar una ronda d’inversió d’entre 150.000 i 200.000 euros per incentivar campanyes de màrqueting i contractar comercials per tenir més centres veterinaris a la plataforma. “En un futur pròxim volem ser el marketplace referent a l’Estat en serveis per a mascotes. Gobuddie oferirà residències, activitats, assegurances, passejadors, entre altres. En definitiva, volem que qualsevol persona que tingui un animal de companyia pensi en Gobuddie si necessita algun servei determinat”, conclou Anna Soler.