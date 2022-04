Patinets elèctrics a Sabadell: 35 multes i set accidents cada mes

A 35 multes per mes. La Policia Municipal de Sabadell ja ha multat 114 conductors de patinets elèctrics (VMP) fins a l’abril i pràcticament mig miler des de l’any passat, quan Sabadell va començar a sancionar els infractors. Les imprudències a dues rodes ja es penalitzen, i els agents controlen cada dia l’ús d’aquests vehicles.

Les infraccions són diverses, però saltar-se el semàfor en vermell és la principal sanció que la policia ha interposat als conductors de patinets elèctrics a Sabadell. Només aquest any s’ha enxampat una quarantena de persones incomplint aquesta norma, que concentra el 33,3% de les imprudències amb VMP.

Al patinet elèctric només hi pot circular una persona. Però és habitual veure dos passatgers sobre un mateix giny. De fet, aquest any la policia ja ha interposat trenta multes (26,3%) per aquesta raó, i es converteix en la segona infracció més sancionada a la nostra ciutat. Circular sobre la vorera (18,4%), utilitzar mòbils o auriculars durant la conducció (14%) o desobeir senyals de circulació o els agents (5,3%) són també una mala praxi habitual a l’hora de conduir aquests vehicles.

23 accidents fins l’abril

Sabadell ja va assentar un precedent amb la primera víctima mortal a la ciutat per un accident amb patinet elèctric, l’octubre del 2019. Aquell va ser l’incident més greu sobre un VMP, però no ha estat l’únic. De fet, el més recent va ser fa només uns dies, quan un conductor de patinet elèctric va xocar lateralment contra un cotxe després d’avançar-lo i va caure a terra, al carrer de Batllevell. L’home havia quadruplicat la taxa d’alcoholèmia genèrica permesa, tot i que l’accident només va quedar en un ensurt.

En el que va d’any, els patinets elèctrics s’han vist implicats a 23 accidents de trànsit. El 7,5% del total de sinistres que s’han produït a Sabadell aquest 2022. “Els conductors dels patinets elèctrics són molt vulnerables. I han de tenir molt seny a l’hora de conduir aquests vehicles”, apunten des de la Policia Municipal. Les mateixes fonts valoren que es tracta d’un vehicle “molt nou” que encara “no està incorporat al sistema viari”. I “preocupa” la seva vulnerabilitat.

Novetats en la normativa

La Policia Municipal troba a faltar una normativa estatal que estableixi un límit d’edat i obligui a circular amb una assegurança. La DGT ha regulat altres àmbits de la conducció sobre el patinet. Es considera que els VMP són vehicles i, per tant, han de respectar les normes de circulació com qualsevol altre vehicle. Hauran de seguir les regles del joc. La nova Llei de Trànsit que entrava en vigor el passat 21 de març incorporava novetats per als VMP.

Definitivament, s’expulsa els conductors de les voreres. A Sabadell, això ja es controlava des del gener del 2021. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant. Els conductors no necessitaran, de moment, assegurança, ni permís de conduir ni de circulació. Però a partir del 2024 els patinets que es comprin hauran de disposar d’un certificat de circulació. I els que s’hagin adquirit prèviament podran circular fins al 2027. L’organisme depenent del ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat de fins a 25 km/h.