Entrevista a Jesús Rodríguez, tinent d’alcaldessa de Seguretat i Civisme de Sabadell. Fa una valoració de l’ús dels patinets elèctrics i parla de la mobilitat del futur a la ciutat.

Més de cent sancions a Vehicles de Mobilitat personal (VMP) des de principi d’any. Quin balanç en fa?

Cada cop hi ha més patinets elèctrics. A més vehicles, més accidents i, per evitar-ho, la Policia Municipal ha d’actuar en seguretat activa i passiva. Fem un balanç positiu, s’ha treballat molt i se sancionen les infraccions. Les més comunes són saltar-se semàfors, conduir dues persones sobre un mateix VMP, circular per la vorera… Encara hi ha cert desconeixement: el patinet no és una bicicleta. El patinet elèctric no és una joguina. Cal tenir-ho molt clar.

Desconeixement o imprudència? Un conductor de VMP és conscient del que condueix. Sí que pot haver-hi casos de desconeixement puntuals, hi ha nois molt joves que hi circulen. Però fins i tot un nen petit coneix les normes de seguretat viària. No saltar-se el semàfor, no conduir de forma temerària, no circular per la vorera… sentit comú.

Els VMP circulen sense necessitat de documentació. Considera que caldria una regulació en aquest sentit? Sense dubte. Ha de tenir la mateixa consideració que un ciclomotor. Seria ideal reclamar un permís de circulació i també una assegurança. I que es pogués conduir a partir dels 16 anys.

Representen un risc a Sabadell? La gran majoria de conductors ho fan bé. Però qui no compleix, es fa notar. Cada setmana hi ha un accident amb aquests vehicles implicats, tot i que no greus.

Hi ha carrers de Sabadell pels que no poden circular aquests ginys elèctrics. Poden fer-ho per pràcticament tota la ciutat, però les vies de 50 km/h amb dos sentits de circulació –o més– estan vetades pels VMP. A Sabadell no poden circular per la Gran Via, per l’N-150, per la ronda de Ponent o rambla d’Ibèria, per exemple.

L’eix central, des de l’avinguda Matadepera fins al final de carretera de Barcelona, es va limitar el 2020 a 30 km/h. S’han vist els seus efectes? Amb aquesta mesura es visibilitza una nova realitat. Es dona prioritat a la bicicleta, a la mobilitat sostenible (és menys contaminant) i busca reduir la sinistralitat. Sabadell va tancar el 2021 amb zero víctimes mortals a les vies urbanes.

Quina és la mobilitat del futur a la nostra ciutat? El futur és ara. Fa 25 anys la velocitat dins del nucli urbà era molt superior. Ara ja s’han modificat els límits per a la inclusió d’altres vehicles. Per contaminar menys, per reduir la sinistralitat. Els patinets vindran a substituir els cotxes convencionals. I la fórmula que s’anirà implementant és la reducció progressiva de la velocitat a les vies urbanes.

Quines accions s’estan duent a terme, en seguretat viària? Treballem per implementar zones 20 als entorns escolars, per exemple. El projecte preveu pacificar 96 zones. També tenim un pla d’actuació als punts negres de Sabadell. A l’avinguda d’Andreu Nil, on es va produir un accident mortal el 2019, hi ha un pla per reduir la velocitat.