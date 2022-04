Què pensen els veïns de Gràcia sobre les obres aturades a Jean Piaget?

Patricia Julián: “Sempre l’he vist així, m’hi he acostumat”

“Dona mala imatge”. Això és el que pensa Patricia Julián, veïna del barri de Gràcia, sobre l’edifici que hi ha a la plaça de Jean Piaget, en obres des de fa dos anys. La transformació d’aquest espai, on abans hi havia l’escola Riu-sec, va començar el gener del 2020 i havia d’acabar en un any. Tanmateix, les obres per tal que esdevingués l’Oficina d’Entitats i Voluntariat s’han aturat per les dificultats en l’adjudicació dels treballs a causa de la pandèmia. L’Ajuntament valora repensar projecte per garantir-ne l’execució [vegeu pàgina 6]. La Patricia s’ha acostumat a veure l’edifici amb la bastida i tanques: “Fa temps que està abandonat, és una pena”, lamenta.





Olga Franch: “Veure’l a mitges dol, ja que havia sigut un edifici amb molta activitat”

“Quan hi ha edificis construïts a mitges, t’adones que estem passant una crisi”. La sabadellenca Olga Franch assegura que sent llàstima en veure l’edifici de la plaça de Jean Piaget: “Veure’l així dol, ja que havia sigut un edifici amb molta activitat. Si passeges per allà i no saps què hi faran, penses que està abandonat. Em fa molta llàstima, sincerament”, assenyala. No obstant això, l’Olga exculpa el consistori municipal del retard de les obres. “Estem en un moment de crisi mundial. No crec que l’Ajuntament hagi deixat de banda l’edifici. Simplement, no ha pogut finançar les obres”, apunta.

María Sánchez i Toñi González: “Es reprendran aviat les obres i arreglaran l’edifici”

“Volem veure’l com estava abans”. Les veïnes de Gràcia María Sánchez i Toñi González recorden els anys en què a l’edifici hi havia activitat: “Quan era una escola de música recordo que sempre hi havia moviment. Els músics venien a assajar els dissabtes i jo sentia com tocaven els instruments des de casa meva”, explica la María. Per aquest motiu, el fet de veure’l a mitges provoca a les dues veïnes un sentiment de tristesa. “Ens agradaria que tornés a ser un edifici amb activitat. Fer-hi l’Oficina d’Entitats de Sabadell és una bona idea, tot i que ha de passar del paper a la realitat”, argumenta la Toñi. D’altra banda, totes dues creuen que l’Ajuntament “hauria d’haver posat més de la seva part” per reprendre les obres. “Suposo que quan s’estabilitzin els preus dels materials, ja ho arreglaran”, conclou la María.