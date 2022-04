Jordi Calduch (Sampling): “La guerra ens ha fet replantejar expandir-nos a Rússia”

L’arribada de la pandèmia va provocar que bona part dels consumidors deixessin d’olorar mostres de perfumeria i cosmètica per por a contagiar-se. L’empresa sabadellenca, Sampling Innovations, que crea monodosis d’aquests productes, es va veure obligada a innovar per canviar aquesta dinàmica. El seu cofundador i director general, Jordi Calduch, explica que durant aquests dos anys la companyia ha ideat noves solucions per garantir la seguretat dels consumidors.

Sampling, amb seu al polígon de Can Roqueta, ha facturat aquest 2021 7,3 milions d’euros, un 20% que l’any anterior. Dit això, Calduch té un objectiu en ment: que Sampling esdevingui la companyia referent a Europa en envasats sostenibles per al sector de la cosmètica i la perfumeria en els pròxims anys.

Com us va afectar l’arribada de la pandèmia?

L’arribada de la pandèmia ens va afectar força, ja que els centres comercials on els consumidors proven les nostres mostres van estar tancats un bon temps. Durant uns mesos vam fabricar tovalloletes desinfectants i solucions de gel hidroalcohòlic per tenir una mica d’activitat. Ja quan la cosa va millorar, ja vam començar a créixer la venda dels nostres productes habituals. Això sí, amb la Covid hem notat que els hàbits de consum han canviat molt.

De quina manera?

Bona part dels consumidors demanen productes cosmètics i de perfumeria per Internet i, per tant, reben les nostres mostres a casa. Abans era més comú que en compressin a centres comercials, però amb la Covid ha canviat la dinàmica. El consumidor cada cop reclama més solucions sostenibles i nosaltres estem fent una clara aposta per cobrir aquesta demanda. En definitiva, Sampling és líder en solucions sostenibles en el mercat de la cosmètica i perfumeria.

Quines noves solucions heu creat?

Hem creat diverses monodosis noves. La més destacada és una mostra de perfumeria que permet olorar un perfum sense haver de tocar el flascó. Per tant, és més higiènic i senzill. Hem notat que els consumidors ja no proven tant el producte a la botiga per inseguretat i volem canviar això. Dit això, també hem desenvolupat sachets i doypacks de petit format reciclables.

La innovació és, doncs, una de les vostres prioritats.

Totalment. Tenim un departament de desenvolupament de producte que està orientat a trobar solucions innovadores que es basin en la sostenibilitat. Per exemple, estem ideant una tecnologia inexistent al mercat en què tots els elements del doypack seran reciclables.

D’on són majoritàriament els vostres clients?

El 50% dels nostres clients són del Vallès, però també en tenim repartits per Catalunya i l’Estat. A més, tenim una oficina comercial a París, una altra a Londres, i aviat n’obrirem a Alemanya. Gràcies a això, cobrim els mercats francés, anglès alemany i, també, austríac. D’altra banda, teníem previst cobrir Europa de l’Est. Rússia, per exemple, és un bon mercat per a la cosmètica. La guerra, però, ens ha obligat a posar replantejar la nostra estratègia d’expansió.

Amb quina facturació vau tancar el 2021?

Vam facturar 7,3 milions, el que suposa que un creixement del 20% respecte al 2020. La tendència d’aquest 2022 és seguir en aquesta línia del 2021 i créixer un percentatge semblant.

Quines són les vostres expectatives de futur?

L’objectiu de Sampling Innovations en el futur és ser un referent en mostres sostenibles per al sector de la cosmètica i la perfumeria. El mercat demana això i volem posar el focus aquí. Si no ens focalitzem en això, el nostre futur pot quedar en dubte.

Després de 14 anys d’haver fundat Sampling, com valores l’experiència d’emprendre un negoci?

Emprendre suposa seguir una il·lusió, que es basa a tirar endavant alguna cosa que vols que surti bé. La clau perquè el negoci funcioni és tenir molta energia i rodejar-te de gent amb talent. Mirant enrere, hi ha hagut moments de tot, però he de dir que ha sigut una experiència satisfactòria.